Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Emekli Efeslim Kart Projesi\'ni vurguladı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'ne katılan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm Türkiye'ye örnek teşkil eden sosyal sorumluluk projelerinden biri Emekli Efeslim Kart Projesi'ni aylar öncesinde hayata geçirmenin haklı gururu yaşadığını söyledi.

Ankara Tandoğan Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleşen mitinge CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu ve İlçe Örgütü ile birlikte Ankara'daki Büyük Emekli Mitingi'ne katılan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, miting devam ederken sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda aylar öncesinden hayata geçirdiği Emekli Efeslim Kart Projesi'nin önemine dikkat çekti.

Başkan Sengel, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ankara'daki Büyük Emekliler Mitingi'ne katılarak verdiğimiz mücadelenin göstergesini aylar önceden hayata geçirdiğimiz Emekli Efeslim Kart'ın bugün daha çok önem taşıdığını görmenin gururuyla... Bugün, bu kartın daha da önemli hale geldiğini görmekten gurur duyuyoruz. Emeklilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik ve sözümüzü tuttuk. Zorlu ekonomik şartlarda emekli yurttaşlarımıza destek olduk, olmaya da devam ediyoruz."

Selçuk Belediyesi tarafından Emekli Efeslim Kart Projesi'nin yanı sıra kentte yaşayan emekli ve yaşlıların tedavileri için gerekli durumlarda İzmir, Aydın ve çevre ilçelerdeki hastanelere nakillerinin ücretsiz olarak sağlanması da vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. - İZMİR