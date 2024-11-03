Selçuk İlçe Otogarı 50 Milyon TL Yatırımla Hizmete Açıldı

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İzmir Büyükşehir Belediyesinin 50 milyon TL'lik yatırımı olan Selçuk İlçe Otogarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuk'a 50 milyon TL'lik yatırım olan Selçuk İlçe Terminali, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Terminal içerisinde, 16 minibüs ve 15 otobüs peronu, yaklaşık 100 araçlık kapalı ve açık otopark alanı, kafe, büfe, market ve bilet satış ofisi gibi sosyal ve ticari alanlar yer alıyor.

Açılışta konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Bu açılış İzmir Büyükşehir Belediyesinin tek başına katlandığı, tek başına yüklendiği bir alanın açılışıdır. Çünkü yerel yönetimler kıymetlidir. Yerel yönetimler hızlı aksiyon alabilir. Yerel yönetimler kamu kurumlarıdır. Halkın en rahat dokunabileceği kamu kurumlarıdır" dedi.

İlçe otogarının her yıl binlerce ziyaretçinin geldiği Selçuk açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Sengel, temeli 2018 yılında atılan ilçe terminalinin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek; "Hepinizin bildiği gibi ülkenin ekonomik şartları ve teknik bazı sıkıntılardan dolayı uzunca bir süre bu alanın inşaatı devam etti. En son değerli Cemil Başkanımın buraya gelip o gün hissettiğimiz şeyi gerçekten yüreğinden hissederek, 'Selçuk artık ilçe terminaline kavuşsun' diye vermiş olduğu talimat ve onun neticesinde emekçi arkadaşlarımızla beraber bu açılışı gerçekleştiriyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Belediyeler güçlü olursa halkın ihtiyaçlarını karşılar"

Ekonomik şartların neden olduğu eşitsizlik ve adaletsizliğin ortadan kalkabilmesi için yerel yönetimlerin güçlü olması gerektiğinin altını çizen Başkan Sengel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyeler güçlü olursa, Cumhuriyet kentleri güçlü olur. Belediyeler güçlü olursa halkın ihtiyaçları hızlı bir şekilde yerine gelir. Her şeyden öte halk zaten ekonomik şartlarda gittikçe daha kötü pozisyonlara düşüyorken güçlü belediyeler, oluşturulmuş olan eşitsizliği, oluşturulmuş olan adaletsizliği ortadan kaldırabilme gücüne haizdir. Selçuk Belediyesinin yüzde 65 bütçesini Meryem Ana Otoparkı oluşturmaktadır. 1970'li yıllardan beri devam eden durum bu şekildedir. Yani Selçuk Belediyesinin var olabilmesi, Selçuk ilçesinin var olabilmesi, İzmir'in 30 ilçe olarak kalabilmesi, 1970'lerden beri bu bütçeyi sağlayan bu değerlerdir. Bu değerleri Selçuk halkı daha kurumlar kurulmadan önce korumuştur."

"Bütün değerlerimize Selçuklular sahip çıkmıştır"

Selçuk'a halkın sahip çıktığını aktaran Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu değerlerin hepsi başta Selçuk halkına emanettir ve onlara aittir. Ne yazık ki son günlerde bu gelirlerden mahrum kalmakla karşı karşıyayız. Görüşmelerimiz devam etmektedir. Selçuk'taki bütün partiler bizim olanın bizde kalabilmesi için Selçuk İttifakı kurmuştur. Uzlaşıyla çözmek en büyük hedefimiz. Zannediyorum ki hiçbir kamu kurumu ya da siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir vatandaş bir ilçenin yok oluşunu, kapanışını, bir belediyeye kilit vurulmasını istemez" diye konuştu.

"Selçuk'a hayırlı uğurlu olsun"

Selçuk'un tüm değerleriyle İzmir için ayrı bir önem taşıdığına değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da şunları kaydetti:

"Selçuk'u anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin ve dünyanın en değerli kentlerinden birisi. Antik kentleriyle, Meryem Ana'yla, otogardan manzarası olan kalesiyle ama tabii ki aynı zamanda bir tarım havzası olması özelliğiyle Şirince gibi Türkiye'nin, dünyanın tanıdığı güzel köyleriyle ve en önemlisi de güzel insanlarıyla. Böylesine değerli bir şehrin hizmetinde olmak bizler için onur. Pek çok şeyi planlıyoruz. Biz Selçuk için çalışıyoruz. Biz İzmir'in 30 ilçesi için çalışıyoruz. Biz İzmir için çalışıyoruz ama biz en çok bu ülkeye duyduğumuz sevdayla Türkiye Cumhuriyeti ve halkımız için çalışıyoruz. Dolayısıyla inanıyorum önümüzdeki 4 buçuk yılda yüzlerce tesisimizin açılışını inşallah hep böyle birlikte, tek yürek yapacağız. Selçuk İlçe Terminali'miz Selçuk'a ve İzmir'imize hayırlı olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla gerçekleşen açılışa, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR