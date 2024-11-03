Selçuk İlçe Otogarı 50 Milyon TL Yatırımla Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Selçuk İlçe Otogarı 50 Milyon TL Yatırımla Hizmete Açıldı

Selçuk İlçe Otogarı 50 Milyon TL Yatırımla Hizmete Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 50 Milyon TL'lik yatırımla Selçuk İlçe Otogarı düzenlenen törenle hizmete girdi. Terminal, sosyal ve ticari alanlar ile donatılmış durumda.

03.11.2024 10:46  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 50 milyon TL'lik yatırımı olan Selçuk İlçe Otogarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuk'a 50 milyon TL'lik yatırım olan Selçuk İlçe Terminali, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Terminal içerisinde, 16 minibüs ve 15 otobüs peronu, yaklaşık 100 araçlık kapalı ve açık otopark alanı, kafe, büfe, market ve bilet satış ofisi gibi sosyal ve ticari alanlar yer alıyor.

Açılışta konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Bu açılış İzmir Büyükşehir Belediyesinin tek başına katlandığı, tek başına yüklendiği bir alanın açılışıdır. Çünkü yerel yönetimler kıymetlidir. Yerel yönetimler hızlı aksiyon alabilir. Yerel yönetimler kamu kurumlarıdır. Halkın en rahat dokunabileceği kamu kurumlarıdır" dedi.

İlçe otogarının her yıl binlerce ziyaretçinin geldiği Selçuk açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Sengel, temeli 2018 yılında atılan ilçe terminalinin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek; "Hepinizin bildiği gibi ülkenin ekonomik şartları ve teknik bazı sıkıntılardan dolayı uzunca bir süre bu alanın inşaatı devam etti. En son değerli Cemil Başkanımın buraya gelip o gün hissettiğimiz şeyi gerçekten yüreğinden hissederek, 'Selçuk artık ilçe terminaline kavuşsun' diye vermiş olduğu talimat ve onun neticesinde emekçi arkadaşlarımızla beraber bu açılışı gerçekleştiriyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Belediyeler güçlü olursa halkın ihtiyaçlarını karşılar"

Ekonomik şartların neden olduğu eşitsizlik ve adaletsizliğin ortadan kalkabilmesi için yerel yönetimlerin güçlü olması gerektiğinin altını çizen Başkan Sengel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyeler güçlü olursa, Cumhuriyet kentleri güçlü olur. Belediyeler güçlü olursa halkın ihtiyaçları hızlı bir şekilde yerine gelir. Her şeyden öte halk zaten ekonomik şartlarda gittikçe daha kötü pozisyonlara düşüyorken güçlü belediyeler, oluşturulmuş olan eşitsizliği, oluşturulmuş olan adaletsizliği ortadan kaldırabilme gücüne haizdir. Selçuk Belediyesinin yüzde 65 bütçesini Meryem Ana Otoparkı oluşturmaktadır. 1970'li yıllardan beri devam eden durum bu şekildedir. Yani Selçuk Belediyesinin var olabilmesi, Selçuk ilçesinin var olabilmesi, İzmir'in 30 ilçe olarak kalabilmesi, 1970'lerden beri bu bütçeyi sağlayan bu değerlerdir. Bu değerleri Selçuk halkı daha kurumlar kurulmadan önce korumuştur."

"Bütün değerlerimize Selçuklular sahip çıkmıştır"

Selçuk'a halkın sahip çıktığını aktaran Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu değerlerin hepsi başta Selçuk halkına emanettir ve onlara aittir. Ne yazık ki son günlerde bu gelirlerden mahrum kalmakla karşı karşıyayız. Görüşmelerimiz devam etmektedir. Selçuk'taki bütün partiler bizim olanın bizde kalabilmesi için Selçuk İttifakı kurmuştur. Uzlaşıyla çözmek en büyük hedefimiz. Zannediyorum ki hiçbir kamu kurumu ya da siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir vatandaş bir ilçenin yok oluşunu, kapanışını, bir belediyeye kilit vurulmasını istemez" diye konuştu.

"Selçuk'a hayırlı uğurlu olsun"

Selçuk'un tüm değerleriyle İzmir için ayrı bir önem taşıdığına değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da şunları kaydetti:

"Selçuk'u anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin ve dünyanın en değerli kentlerinden birisi. Antik kentleriyle, Meryem Ana'yla, otogardan manzarası olan kalesiyle ama tabii ki aynı zamanda bir tarım havzası olması özelliğiyle Şirince gibi Türkiye'nin, dünyanın tanıdığı güzel köyleriyle ve en önemlisi de güzel insanlarıyla. Böylesine değerli bir şehrin hizmetinde olmak bizler için onur. Pek çok şeyi planlıyoruz. Biz Selçuk için çalışıyoruz. Biz İzmir'in 30 ilçesi için çalışıyoruz. Biz İzmir için çalışıyoruz ama biz en çok bu ülkeye duyduğumuz sevdayla Türkiye Cumhuriyeti ve halkımız için çalışıyoruz. Dolayısıyla inanıyorum önümüzdeki 4 buçuk yılda yüzlerce tesisimizin açılışını inşallah hep böyle birlikte, tek yürek yapacağız. Selçuk İlçe Terminali'miz Selçuk'a ve İzmir'imize hayırlı olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla gerçekleşen açılışa, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Selçuk, Emlak, Yerel, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selçuk İlçe Otogarı 50 Milyon TL Yatırımla Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:47 İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular
09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
03:17 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
00:47 FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı
20:49 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 12:05:13. #1.13#
SON DAKİKA: Selçuk İlçe Otogarı 50 Milyon TL Yatırımla Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.