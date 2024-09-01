Selçuk\'ta düzenlenen Briç Turnuvası büyük ilgi gördü

Yerel

Briç Turnuvası'na katılmak üzere farklı şehirlerden yola çıkan 80 sporsever, Selçuk'ta buluştu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, turnuvaya olan yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Briç turnuvamıza katılım sağlayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Turnuvası etkinlikleri kapsamında Carpouza Cafe'de gerçekleştirilen Briç Turnuvası, büyük ilgi gördü. Briç sporuna gönül veren 80 katılımcı, farklı şehirlerden gelerek heyecanlı bir gün geçirdi. Kuşadası, Didim, Ankara ve birçok kentten gelen briç tutkunları, hem kıyasıya mücadele etti hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Briç milli takım oyuncularının da katıldığı Briç Turnuvası'nda Selçuk Belediyesi, uzun yıllar bu kentte yaşamış ancak bir süre önce hayatını kaybeden briç sporuna gönül vermiş Ersin Kirazlı'yı unutmadı. Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Selçuk Briç Kulübü adına merhum Ersin Kirazlı'nın eşi Esen Kirazlı'ya iletilmek üzere plaket takdim etti. Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Esen Kirazlı'nın yurt dışında olması sebebiyle plaketi aile dostları Hasan Tomruk'a verdi. Başkan Yardımcısı Keskin, "Bundan sonra bu turnuvayı geleneksel hale getirmeyi ve daha geniş katılımlarla düzenlemeyi hedefliyoruz. Tüm katılımcılara başarılar diliyoruz" diye konuştu.

"Turnuvaya katılım yüksek"

Turnuvanın katılımcılarından Ali Ölmez katılımdan memnun olduklarını belirterek, "Beklediğimizden çok daha yüksek sayıda bir katılım oldu. Özellikle çevre yerlerden gelen katılımcılarımız çok beğendiklerini, tekrar gelmek istedikleri belirtiler" dedi.

Türkiye Briç Federasyonu Hakemi Abdülkadir Yaz briç sporunun birçok alanı kapsadığını dile getirdi. Sözlerini sürdüren Yaz, "Briç çok sosyal bir oyun. İçinde mantık, psikoloji, matematik gibi bir sürü şeyi barındıran çok gelişmiş bir beyin sporudur" cümlelerini aktardı.

Bir başka katılımcılardan Memiş Güngör de briçin birleştirici bir özelliği olduğunu, briçin değişik illerden, ilçelerden gelen hatta uluslararası düzeyde katılımcıları bir araya getiren bir oyun olduğunu vurguladı.

"Briç bir akıl oyunudur"

Turnuvanın bir diğer katılımcısı Muhammed Yıldırım turnuva için Didim'den geldiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Briç bir akıl oyunudur. 7'den 70'e oynanabilen bir oyun. Bir turnuva, bir yarışma şeklinde yapılıyor. Bugün Selçuk'tan bir arkadaşımızın anısına düzenlenmiş olan bu turnuvaya katılmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Turnuvanın her yıl düzenlenmesini istediklerini belirten Mümtaz Akman, "Bu turnuvanın her sene Zafer Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları olarak yapılmasını arz ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan turnuvanın ardından Zafer Turnuvası Briç Kategorisinde dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi. - İZMİR