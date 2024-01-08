 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Selçuk Üniversitesi Kampüsünde Filistin'e Destek Çarşısı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Selçuk Üniversitesi Kampüsünde Filistin'e Destek Çarşısı Açıldı

Selçuk Üniversitesi Kampüs Diyanet Gençlik Merkezi, Konya İl Müftülüğü, Selçuklu İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi Kadın Kolları tarafından Filistin'e Destek Çarşısı'nın ikincisi açıldı. Çarşıda, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi Kadın Kolları ile SÜ Kampüs Diyanet Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırladığı ürünler satışa sunuldu. Programda yapılan dua ve çarşıdan elde edilen gelirin tamamı Filistin'e gönderilecek.

Selçuk Üniversitesi Kampüsünde Filistin\'e Destek Çarşısı Açıldı
08.01.2024 - 13:11,
Abone Ol

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kampüs Diyanet Gençlik Merkezi, Konya İl Müftülüğü, Selçuklu İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi Kadın Kolları tarafından Filistin'e Destek Çarşısı'nın ikincisi açıldı.

SÜ Kampüs Diyanet Gençlik Merkezinde açılan çarşıda, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi Kadın Kolları ile SÜ Kampüs Diyanet Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırladığı ürünler satışa sunuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, çarşının hayırlara vesile olmasını dileyerek "Bu çarşıyı Filistin, Gazze ve Kardeşlik Çarşısı olarak isimlendiriyorum" dedi.

Daha sonra eller semaya açılarak Filistin, Gazze ve tüm Müslümanlar için dua edildi. Çarşıdan elde edilen gelirin tamamı Filistin'e gönderilecek. Programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. İlhan Çiftci, Konya İl Müftü Yardımcıları Kuddusi Uysal ve Mustafa Şimşek, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Selçuk Üniversitesi, Filistin, Selçuklu, Konya, İnsan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selçuk Üniversitesi Kampüsünde Filistin'e Destek Çarşısı Açıldı - Son Dakika


14:33
Suudi Arabistan'da Çobanın Tek Atışta Dronu Düşürdüğü Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu Suudi Arabistan'da Çobanın Tek Atışta Dronu Düşürdüğü Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57
Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:50:21. #1.13#
SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi Kampüsünde Filistin'e Destek Çarşısı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement