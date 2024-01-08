Selçuk Üniversitesi Kampüsünde Filistin\'e Destek Çarşısı Açıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kampüs Diyanet Gençlik Merkezi, Konya İl Müftülüğü, Selçuklu İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi Kadın Kolları tarafından Filistin'e Destek Çarşısı'nın ikincisi açıldı.

SÜ Kampüs Diyanet Gençlik Merkezinde açılan çarşıda, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi Kadın Kolları ile SÜ Kampüs Diyanet Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırladığı ürünler satışa sunuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, çarşının hayırlara vesile olmasını dileyerek "Bu çarşıyı Filistin, Gazze ve Kardeşlik Çarşısı olarak isimlendiriyorum" dedi.

Daha sonra eller semaya açılarak Filistin, Gazze ve tüm Müslümanlar için dua edildi. Çarşıdan elde edilen gelirin tamamı Filistin'e gönderilecek. Programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. İlhan Çiftci, Konya İl Müftü Yardımcıları Kuddusi Uysal ve Mustafa Şimşek, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - KONYA