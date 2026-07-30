Semiha Yıldırım’dan huzurevi sakinlerine ziyaret - Son Dakika
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Semiha Yıldırım’dan huzurevi sakinlerine ziyaret

Semiha Yıldırım’dan huzurevi sakinlerine ziyaret
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Türkiye’nin 27. ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın ev sahipliğinde, Erzincan’daki 100. Yıl Atatürk Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlılar için anlamlı bir program düzenlendi.

Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın ev sahipliğinde, Erzincan'daki 100. Yıl Atatürk Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar için anlamlı bir program düzenlendi.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un eşi Ürküş Aksun ile Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt da katıldı.

Yaşlıların ruhsal ve sosyal esenliklerine katkı sağlamak, moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen programda Semiha Yıldırım, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi. Samimi sohbetlerin gerçekleştirildiği programda duygu dolu anlar yaşandı.

Huzurevi sakinleri ise gördükleri yakın ilgi ve misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, düzenlenen buluşma dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Semiha Yıldırım’dan huzurevi sakinlerine ziyaret - Son Dakika

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