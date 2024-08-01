Şenkaya Müftüsü Veysel Çelebi, Oltu Müftülüğüne atandı - Son Dakika
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Şenkaya Müftüsü Veysel Çelebi, Oltu Müftülüğüne atandı

Şenkaya Müftüsü Veysel Çelebi, Oltu Müftülüğüne atandı

Şenkaya Müftüsü Veysel Çelebi, Oltu Müftülüğüne atandı. Veysel Çelebi, göreve başladığı Oltu Müftülüğünde hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Çelebi'nin kariyeri ve görev geçmişi de açıklandı.

01.08.2024 15:40
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Şenkaya Müftüsü Veysel Çelebi, Oltu Müftülüğüne atandı.

Göreve başlayan Oltu Müftüsü Veysel Çelebi "Kendi ilçemde görev yapmaktan son derece mutluyum. Bizleri muazzez dinimizin hizmetinde istihdam eden yüce rabbimize sonsuz hamdü sena'lar olsun. Oltu ilçe müftülüğü olarak her türlü aktivitede yer alacağız" dedi.

Veysel Çelebi kimdir?

1978 yılında Erzurum İli Oltu İlçesi Tutmaç Köyünde doğdu. İlkokulu Köyünde bitirdikten sonra hafızlığını Rize İli Çayeli İlçesinde tamamladı. 1997 Yılında Oltu İmam-Hatip Lisesini bitirdi. 2002 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Erzurum İli Pazaryolu İlçesi Esenyurt Mahallesi'nde İmam-Hatip olarak göreve başladı. 2007 Yılında girdiği Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nden 2010 Yılında mezun oldu. 2010-2012 yılları arası İstanbul Sultanbeyli Ulu Camii'nde görev yaptı. 2012-2013 yılları arasında Erzurum İli Hınıs İlçesinde Vaiz olarak görev yaptı. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Bağcılar Vaizi olarak görev yaptı.

2015-2019 yılları arasında Fransa'nın Paris Başkonsolosluğu'na bağlı Flers Türk-Kültür Derneğinde Uzun Süreli Yurt Dışı Din Görevlisi Olarak bulundu. Temmuz 2019 Yılından itibaren Bağcılar Vaizliğine devam eden Çelebi 2020 Yılında yapılan İlçe Müftülüğü Sınavında başarı sağlayarak 11.12.2020 yılında Şenkaya İlçe Müftüsü olarak atandı. 19 Temmuz 2024 yılına kadar Şenkaya Müftülüğü görevini sürdüren Müftü Çelebi, 01 Ağustos 2024 tarihinde Oltu'da görevine başladı.

Veysel Çelebi evli ve üç çocuk babasıdır. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şenkaya Müftüsü Veysel Çelebi, Oltu Müftülüğüne atandı - Son Dakika

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