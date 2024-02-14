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Sevgililer gününde evliliğe adımı Şahinbey'de attılar

Çiftler dünya evine Şahinbey'de girdi

GAZİANTEP - Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftler günler öncesinden Şahinbey Nikah Müdürlüğüne başvuruda bulundu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bazı çiftlerin nikah akdini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gerçekleştirdi.

Nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü gibi önemli bir tarihte gerçekleştirmek isteyen çiftler sabahın erken saatlerinden itibaren Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğuna geldi. Nikah Memurluğuna başvuru sırasına göre isimleri okunarak çağrılan çiftlerin bir kısmının nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı. Şahinbey Belediyesi, Türkiye'de geçtiğimiz yıl 9 bin 470 çiftin ve yaklaşık 19 bin gencin nikahını kıyarak rekor kırmaya devam ediyor.

"Türkiye'nin en çok nikah kıyan belediyesiyiz"

Geçtiğimiz yıl 19 bin gencin nikahını kıydığını ve evlenen çiftlere çeşitli hediyeler verdiklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak biz Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Geçtiğimiz yıl 9 bin 470 çiftin ve yaklaşık 19 bin gencin nikahını kıydık. Açık ara tüm belediyelerin önündeyiz. Sadece nikah kıymakla kalmıyoruz Şahinbey Belediyesi olarak açtığımız evlilik okulunda 15 yıldan beri gençlerimize evlilik eğitimleri veriyoruz. Evliliğin dini, sağlık, iletişim, hukuki ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda 3 haftalık eğitim sonrası düğün hediyesi olarak Şahinbey Belediyesi olarak çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Ayrıca mali durumu zayıf olan, sıkıntı yaşayıp ta evlenmek isteyen çiftlerimize de oturma grubu ve bir çift halı hediye ediyoruz. Ayrıca evlenen tüm çiftlerimize birer kol saati hediye ediyoruz. Amacımız evlenmeyen kalmasın, bütün gençlerimize hem maddi yönden destek olmak hem de hiç bilmediği bir insan ile evlilik hayatını birleştirirken nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda onları bilgilendirerek onların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ben bugün evlenen tüm çiftlerimize iki cihanda mutluluklar diliyorum" diye konuştu.