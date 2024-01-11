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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Denizli'de seyir halindeki araç, motor bölümünden çıkan duman ve alevlerle alev topuna döndü. Sürücü yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

11.01.2024 - 14:34,  Güncelleme: 14:37
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

DENİZLİ - Denizli'de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu. Adeta alev topuna dönen araçtan sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobilin motor bölümünden bir anda duman ve alev yükseldiğini fark eden sürücüsü, aracını anayol üzerinde kenara çekti. Önce kendi müdahale etmek isteyen sürücü çabalarının sonuçsuz kalması üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç ise kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Kaynak: İHA
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