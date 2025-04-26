Side'de Girit sofrası kuruldu tarih, tatlar ve ezgiler bütünleşti - Son Dakika
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Side'de Girit sofrası kuruldu tarih, tatlar ve ezgiler bütünleşti

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Side'de Girit sofrası kuruldu tarih, tatlar ve ezgiler bütünleşti Ünlü şefler Side'de Girit lezzetleriyle gastronomi şöleni yaşattı Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiren Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali'nin ikinci düzenlenen tadım...

26.04.2025 14:22  Güncelleme: 14:29
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Side'de Girit sofrası kuruldu tarih, tatlar ve ezgiler bütünleşti

Ünlü şefler Side'de Girit lezzetleriyle gastronomi şöleni yaşattı

ANTALYA - Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiren Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali'nin ikinci düzenlenen tadım etkinliğinde lezzet ustaları Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit mutfağının efsanevi yemeklerini hazırladı. Girit, Selanik, İtalya, İstanbul ve İzmir'den Side'ye gelen duayen şefler, "Norma", "Karides Saganaki", "Kreto Pitaka", "Sakız Enginarlı Kabak Çiçeği Dolması", "Balkabaklı Otlu Köfte, "Katsikaki Me Maratho Ke Askolimbrus" isimli yemeklerin reçetelerini, püf noktalarını Girit mutfağındaki yerini detaylarıyla anlattı.

Side Antik Liman'daki lezzet şöleninde Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, dünya mutfak kültüründe doğallığın ve sağlıklı yaşamın temsilcisi olarak öne çıkan, zeytinyağlıları, yabani otlarla yapılan yemekleri, taze deniz ürünleri ve damakta iz bırakan mezeleriyle Akdeniz'in en rafine lezzetlerini sunan Girit mutfağını modern dokunuşlarla yorumlayan mutfak şeflerine teşekkür etti.

"Manavgat, lezzetin, kültürün ve sürdürülebilir turizmin yıldızı olsun istiyoruz"

Mübadele öncesi Manavgat'a göçen Giritlilerin köklü kültürleri, misafirperverlikleri ve eşsiz mutfak mirasıyla Side'nin tarihine lezzet kattığını, bu kadim kenti Akdeniz'in en özel buluşma noktalarından biri haline getirdiğini vurgulayan Başkan Kara, "Girit'in yemek tariflerini Side'nin tarihi atmosferiyle buluşturarak bu toprakların zenginliğini dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Manavgat, denizi, güneşi, doğal güzellikleri ve tarihi değerlerinin yanı sıra gastronomi zenginlikleriyle de gözde bir turizm destinasyonu olsun istiyoruz. Manavgat, lezzetin, kültürün ve sürdürülebilir turizmin yıldızı olsun istiyoruz. Çeşitliliğimizi unutmadan, unutturmadan koruyacağız ve geliştirmeye devam edeceğiz. Her bir değerimize yenilerini ekleyerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Tadım etkinliğini, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Grubu'nun gösterisi renklendirdi. Denizin özgürlüğünü ve yüzyılların direncini aynı ezgide buluşturan bir ruhun sesi olan Girit müzikleriyle yapılan danslar, büyük alkış topladı.

Önemli isimler, mutfak kültürüyle kurulan Girit-Side dostluğunu anlattılar

Festivalin bir başka önemli etkinliği "Girit'ten Side'ye Lezzet Yolculuğu" isimli söyleşi oldu. Apollon Tapınağı'nın yakınındaki sahnede Saray ve Kültür Tarihçisi Çağrı Başkurt'un moderatörlüğündeki söyleşide Şef- Ege ve Mübadil Mutfağı Uzmanı Dilek Yetkiner, Uluslararası Tarım Derneği Başkanı Seda Özel, Şef-Yazar- Türkiye ve Girit Gastronomi İlişkileri Temsilcisi Maria Ekmekçioğlu'nun konuşmalarını meydanı dolduran yüzlerce kişi ilgiyle dinledi.

Dilek Yetkiner, Girit ile Side arasında sofranın birleştirici gücünün çok yüksek olduğuna vurgu yaptı. Girit mutfağını "Çok duygusal, çok sağlıklı ve hikayelerle dolu" olarak tanımlayan Dilek Yetkiner, ortaya çıkarılan lezzetlerde zeytinyağı, domates, patates ve peynirin rolünün fazla olduğunu anlattı.

Seda Özel ise "Giritliler Side'ye ne getirdi, Girit'ten ne götürdü" sorusu üzerinden düşüncelerini paylaştı. Manavgat'ın bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir bölge olduğunu belirten Seda Özel, Side'de Yörük kültürü ile Girit kültürünün sentezinin ortaya çıktığını anlattı. Anadolu şehirlerine yerleşen Giritlilerin, zeytin üretimi, zeytinyağının farklı tekniklerle lezzetinin artırılması, bağcılık, üzüm ve enginar üretiminde İzmir, Muğla, Antalya ve Mersin bölgesine büyük katkılar sağladığını anlattı.

Maria Ekmekçioğlu ise "Girit'ten Side'ye, Side'den Girit'e uzanan büyük hikayenin" birleştirici bir yolculuk olduğunu söyledi. Festival için hazırlık yaparken Girit yemeklerinde kullanılan otların Türkçe isimlerini öğrenmek için çok uğraş verdiğini anlatan Maria Ekmekçioğlu, Side'ye geldiğinde özellikle otların Girit'teki isimleriyle bilinmesinin kendisini çok şaşırttığını dile getirdi. Maria Ekmekçioğlu, Side'de sofralar kurarak dostluğu, kardeşliği güçlendirdiklerini, birlikte yaşamanın güzelliklerini keşfetmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Söyleşinin finalinde Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, konuşmacılara festival anısına teşekkür plaketleri takdim etti.

Chrysoula Stefanaki konserinde duygusal derinlik

Festivalin akşam programında ise Apollan Tapınağı'nadaki sahnede Giritli şarkıcı Chrysoula Stefanaki, unutulmaz bir konser verdi. "Tango Notturno", "Blue Haven" ve "The Last Waltz" eserleriyle tanınan ve "The Velvet Voice" albümüyle ülkesini uluslararası alanda başarıyla temsil eden sanatçı, canlı performansında dinleyicilere hem duygusal derinlik yaşattı hem de hareketli parçalarla coşturdu. Ücretsiz konserde festivalin ev sahibi Başkan Kara ve eşi Hacer Ceyhan Kara, birlikte sahneye çıkıp Chrysoula Stefanaki'ye teşekkür plaketi ve çiçek verdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Side'de Girit sofrası kuruldu tarih, tatlar ve ezgiler bütünleşti - Son Dakika

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