Sığınma Başvuruları 2024'te Yüzde 11 Düştü - Son Dakika
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Yerel

Sığınma Başvuruları 2024'te Yüzde 11 Düştü

AB, Norveç ve İsviçre'ye yapılan sığınma başvuruları 2024'te azaldı, Almanya en çok başvuru aldı.

03.03.2025 13:46
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Norveç ve İsviçre'ye yapılan sığınmacı başvurularının sayısı 2024 yılında yüzde 11 oranında düştü.

Avrupa Birliği Sığınma Ajansı, 2024'te Avrupa ülkelerine yapılan sığınma başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Açıklamaya göre AB ülkeleri ile Norveç ve İsviçre'ye yapılan sığınmacı başvurularının sayısı 2024 yılında yüzde 11 oranında azaldı. Geçtiğimiz yıl 29 ülkeye toplam 1 milyon 14 bin sığınma başvurusu yapılırken, başvuruların ise yüzde 42'si kabul edildi. Bu her iki başvurudan daha azının kabul edildiği anlamına geliyor.

Almanya, 2023 yılına göre yüzde 29 oranında düşüşe rağmen 2024 yılında da en çok sığınma başvurusu yapılan ülke oldu. Buna göre Almanya'ya 237 bin kişi sığınma amacıyla başvuruda bulundu. İspanya'ya 166 bin, İtalya ve Fransa'ya 159 bin sığınma başvurusu yapıldı.

Avrupa'ya sığınma talebinde bulunanlar arasında Suriye'den gelenler ilk sırada yer aldı. Suriye'den 151 bin kişi Avrupa ülkelerine sığınma talebinde bulundu. Bunu 87 bin başvuru ile Afganistan'dan, 74 bin ile Venezuela'dan gelenler takip etti. Türkiye'den ise 56 bin kişi sığınma başvurusunda bulundu.

Geçici koruma statüsünde olan ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunan Ukraynalılar ise sığınmacı istatistiklerine dahil edilmedi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Almanya, İsviçre, Suriye, Norveç, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sığınma Başvuruları 2024'te Yüzde 11 Düştü - Son Dakika

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