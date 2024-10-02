Siirt'te 2024 TAMP Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Siirt'te 2024 TAMP Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Siirt'te AFAD tarafından 2024 yılına yönelik afet tatbikatı düzenlendi, müdahale kabiliyetleri test edildi.

02.10.2024 03:14
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Siirt'te 2024 yılı TAMP tatbikatı gerçekleştirildi

SİİRT - Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2024 yılına yönelik saha ve masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

GAMER salonunda kentte meydana gelebilecek 6.7 büyüklüğünde bir deprem sırasında nelerin yapılması gerektiği ve alınabilecek önlemler hakkında AFAD yöneticileriyle ilgili kamu kurumu ve kuruşlarının temsilcilerinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikat, afet senaryolarına hazırlık amacıyla düzenlenirken, katılımcıların kriz anında etkin müdahale kabiliyetlerini artırmayı hedefledi. Senaryo gereği simüle edilen olaylarda, ekiplerin koordinasyonu, iletişim becerileri ve afet yönetimi süreçleri test edildi.

Masa başı ve saha tatbikatlarının amacına değinen ve TAMP çalışmalarında belirlenen ana hedeflerden önceliğin hayat kurtarmak olduğunu belirten AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun; "Kesintiye uğrayan yaşamı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil afetleri önlemek, ya da etkilerini azaltmak ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak hedeflerimiz arasındadır" dedi.

(MTT-AKK-Y)

Siirt\'te 2024 TAMP Tatbikatı Gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te 2024 TAMP Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te 2024 TAMP Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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