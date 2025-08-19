Silivri\'de Kış Sebze Fidesi Dağıtımı Yapıldı

Silivri'de Yeni Mahalle pazar ve etkinlik alanında Kışlık Sebze Fidesi Dağıtım Töreni düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle Kışlık Sebze Fidesi Dağıtım Töreni düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, İBB Meclis üyeleri, Silivri Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı. Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, ülkenin tarım ve üretimle kalkınacağını söyledi.

Toplumda büyük bir ekonomik buhran olduğunu belirten Başkan Vekili Aslan, çiftçilerin yüksek maliyetler altında ezildiğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun tarım ve üretime olan desteklerini anlatan Başkan Vekili Aslan, "Biliyoruz ki bir memleket ancak üreticisi güçlüyse kendisi de güçlüdür. Bugün de bu anlayışın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Memleketimiz çiftçilerin memleketidir" sözlerini hatırlatan Başkan Vekili Aslan, " Türkiye'mizde ne yazık ki çiftimizin yaş ortalaması 60 yaş civarında. Yani gençlerimiz çiftçiliğe önem vermiyorlar ancak bilinmesi gereken şey şu, alın teri varsa, üretim varsa, ister tarlada ister bahçede ister fabrikada o kıymetlidir" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbullu çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve tarımsal üretimden çekilen çiftçileri tekrar tarıma teşvik etmek hedefiyle 2019'dan bu yana çalıştıklarını kaydeden Aslan, halkçı belediyecilik anlayışıyla Türkiye'ye örnek olunduğunu açıkladı.

Çiftçilere olan desteği sürdüreceklerini ve asla geri adım atılmayacağını aktaran Başkan Vekili Aslan, "Çiftçilerimiz nasıl alın terlerini toprağa akıtıyorlarsa, biz de İstanbul'da bulunduğumuz yerlerde alın terimizi milletimizin bulunduğu yerlere akıtıp onlara hizmet olarak sunacağız. Tam 191 bin 258 dekar alana sağladığımız yüzde 100'ü hibe ile gerçekleştirdiğimiz desteklerle şehrimizin tarımsal alanlarının yüzde 25'ine dokunmuş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Vekili Aslan, İstanbul'da 25 bin çiftçiye ulaşmanın en öncelikli hedeflerinden olduğunu kaydetti. Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Aslan, "Aslında siz bir bacasız sanayisiniz. Daha büyük gelirler kazanacaksınız ve biz gücümüz yettiğince dilimiz döndüğünce Ekrem İmamoğlu ile beraber hem Silivrililerin hem İstanbulluların hem de Türkiye'deki tüm çiftçilerin yanında olacağız" ifadelerine yer verdi.

Ekim ayında seralar için kışlık sebze fidesi dağıtımını da gerçekleştireceklerini duyuran Aslan, "Bu yıl toplamda bin 754 çiftçimize, 7 milyon 861 bin adet kışlık sebze fidesi desteği sunacağız. Böylece 2020'den bugüne yazlık ve kışlık sebze fidesi desteğimiz 70 milyon adede ulaşacak. 2020 yılında 693 olan destek verdiğimiz çiftçi sayısını da bugün 9 bin 843'e çıkardık" diye konuştu.

Başkan Vekili Aslan, konuşmasının ardından 3 çiftçiye sembolik olarak fide desteklerini sundu ve İstanbul genelindeki dağıtımı başlattı.

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, üreticilerin toprağın en büyük emekçileri olduğunu kaydetti.

Silivri'nin tarım potansiyelinden de bahseden Başkan Balcıoğlu, "Silivri öyle sıradan bir yer değil, bakın çok net söylüyorum, İstanbul'un tarımsal üretiminde omurgayı biz oluşturuyoruz. İstanbul'daki tarım arazilerinin yüzde 60'ı Silivri'de. Yani İstanbul'da bir tabak makarna sofraya geliyorsa, o buğday bu toprakta büyümüş demektir. Birileri sabah kahvaltıda domates yediğinde, biber yediğinde, bilsin ki onun tohumu Silivri'de atılmış, sizin emeğinizle büyümüş, sizin alın terinizle sofraya gelmiştir" dedi.

Üreticilerin çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, Silivri'de Beşiktaş kadar yere buğday, Zeytinburnu kadar yere ayçiçeği, Beyoğlu kadar yere arpa ekildiğini söyledi. Belediyeciliğin sadece yol yapmak, kaldırım döşemek, tabela asmak olmadığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, belediyeciliğin vicdan işi olduğunu belirtti.

Silivri'nin bir karış toprağını ziyan etmeyeceklerini açıklayan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte sadece fide değil, tohum veriyoruz, gübre desteği sağlıyoruz, sulama sistemleri kuruyoruz, tarım makineleri kazandırıyoruz, eğitim programları düzenliyoruz. Sadece geçen yıl Silivri'de İBB ile birlikte çiftçiye sağladığımız destek 100 milyon TL'yi geçti. Ama inanın, mesele sadece rakam değil. Mesele, 'Bu işte yalnız değilsiniz' diyebilmek. Çünkü biz Silivri Belediyesi olarak bu toprağa inanıyoruz, size güveniyoruz. Belediyemize ait tarlalarda nohut, fasulye, buğday, ayçiçek yağı üretiyoruz. ve bu ürünleri ihtiyaç sahibi komşularımıza Birlikte Dayanışma Marketimiz üzerinden ulaştırıyoruz. Yani bir yandan üretiyor, bir yandan paylaşıyoruz. Çünkü biz 'Bu şehirde kimse yalnız değil' diyoruz. Kadın üreticimizin elini bırakmıyoruz. Genç çiftçimize yol açıyoruz. Kooperatiflerle, üretici birlikleriyle, odalarla omuz omuza çalışıyoruz."

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, tarıma ve üreticiye destek oldukları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesine teşekkürlerini iletti. Tüm üreticilere bereketli bir hasat dönemi dileyen Özer, "İnşallah bu fidelerde en kısa zamanda toprakla buluşacaklar. Eken bütün üreticilerimize bol hasatlar diliyorum" dedi.

Kadın üretici Asiye Sancar, sağlanan destekler için teşekkür ederken, "Bize fide verdikleri için teşekkür ederiz. Verdikleri fideden çok memnunuz. Allah razı olsunlar yani ne diyebilirim" ifadelerine yer verdi.

Üretici Halil Yılmaz ise yıllardır çiftçiye verdikleri destek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Çiftçinin yüzünün güldüğünü aktaran Yılmaz, fidelerden çok memnun olduklarını söyledi. - İSTANBUL