Silivri Yoğurt Festivali Coşkuyla Başladı

Silivri Belediyesi'nin düzenlediği 63'üncü Yoğurt Festivali'nin ilk günü coşkuyla gerçekleşti. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun konuşmasıyla başlayan festivalin ilk gününde Emir Can İğrek sahne aldı.

Silivri'nin 63 yıllık geleneği olan Yoğurt Festivali'nin ilk günü vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Festivalde Emir Can İğrek, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar ayrıca festivalde yer alan stantları gezerek keyifli vakit geçirdi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri'nin coğrafi güzelliklerine dikkat çekti. Saat 15.00 sıralarında gerçekleşen ve güçlükle kontrol altına alınan yangını hatırlatan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Bu cennet parçası toprakları korumamız şart. Ülkemizin dört bir yanında ormanlar yanıyor, yeşil alanlar kül oluyor. Silivri'mizde de tarlalar yanıyor; daha bugün bir ormanlık alanda çıkan yangına yaklaşık 4-5 saat boyunca bizzat oradaydım. Sayın Valimiz Davut Gül, Kaymakamımız Tolga Toğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Aslan oradaydı. Devletimizin tüm kurumları, belediyemizin ekipleri, İBB ekiplerimiz, çevre belediyelerimizden gelen destek ekipleri, AFAD personelimiz, itfaiyemiz el birliğiyle canla başla mücadele etti. Yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Buradan bir kez daha hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Ama mesele sadece yangın çıktıktan sonra söndürmek değil. Mesele o yangın hiç çıkmasın diye yeşili korumak. Mesele o güzelim ormanları, mavisini, denizini, sahilini tertemiz bırakmak! Çünkü Silivri bizim evimiz çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en güzel miras bu topraklardır."

"Burada insan insana kardeştir

Silivri'de sadece Silivrililerin yaşamadığını, 81 ilden vatandaşın bir arada olduğu bir kültür mozaiği olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Kimimiz Karadeniz türküsü söyler, kimimiz Rumeli havası oynar. Kimimiz tarlada üretir, kimimiz dükkanda alın teri döker. Ama biliyor musunuz, burada kimse kimseye yabancı değildir. Çünkü Silivri bilir ki; farklılık bizi bölmez, bizi zenginleştirir. Bu yüzden bu kentte, bu meydanda bizim ayrımız gayrımız yoktur. İşte bu yüzden Silivri'de insan insanın ötekisi değildir. Burada kimse 'Sen şuralısın, ben buralıyım' demez. Burada kimse inancından, kökeninden, düşüncesinden utanmaz. Burada insan insana kardeştir" dedi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri'de doğup büyüdüğünü ve ilçeye vefa borcu olduğunu belirtti. Görevinin ve sorumluluğunun farkında olduğuna değinen Başkan Balcıoğlu, "Bakın ben bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu kentin toprağında izim var. Çocukluğum, gençliğim, her hatıram bu topraklarda. ve Allah nasip ederse, ömrümün son nefesi de yine bu topraklarda olacak. Silivri bana çok şey verdi. Ben de bu kente bir ömür boyu vefa borçluyum. Bugün bu görevdeyim diye övünmem, tam aksine daha büyük sorumluluk bilirim. Çünkü biliyorum ki bu şehir bana güvendi. Bu şehir bana evladı gibi baktı, şimdi sıra bende" diye konuştu.

"Bu borç lafla ödenmez"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, her vatandaşa eşit davranarak hizmet ettiklerini ve hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu borç lafla ödenmez, tabela asmakla, binalar dikmekle ödenmez. Bu borç vicdanla ödenir. Bu borç insana kıymet vererek, kimseyi geride bırakmadan ödenir. Tabi ki, yol da yapacağız, park da açacağız. Ama mesele asfalt dökmek bina dikip tabela asmak değil. Asıl mesele bu şehirde kimsenin kendini yalnız, çaresiz hissetmemesidir. Silivri'nin gençleri hayallerini başka şehirlerde kurmuyorsa, bir çocuk boş beslenme çantasını utana sıkıla çıkarmıyorsa, bir anne gece başını yastığa koyduğunda, 'Ben şimdi ne yapacağım' diye düşünmüyorsa, işte o zaman bu borç ödenmiştir"

Vicdan, kardeşlik ve ortak akılla Silivri'yi daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için çabaladıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur" sözünü hatırlattı.

Başkan Balcıoğlu, Silivri'de vatandaşlarla buluşan Emir Can İğrek'e Silivri yoğurdu ve çiçek takdim etti. İğrek ve ekibine teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, yaz boyu festivallerin devam edeceğini söyledi. - İSTANBUL