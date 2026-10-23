Sinanpaşa'da 600 çöp poşetinden yapılan güneş enerjili balon 80-90 kilo kaldırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinanpaşa'da 600 çöp poşetinden yapılan güneş enerjili balon 80-90 kilo kaldırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinanpaşa'da yaşayan 38 yaşındaki Halil Akdeniz, yaklaşık 600 çöp poşetini birleştirerek güneş enerjisiyle yükselen bir balon hazırladı. Kendi ağırlığı 101 kilogram olan Akdeniz, kaldırma kapasitesi 80 ila 90 kilogram arasında değişen balonla uçuş denemeleri yapıyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Halil Akdeniz'in yaklaşık 600 çöp poşetini birleştirerek yaptığı güneş enerjili balon, ilçede yıllar önce yamaç paraşütü yapan bir kişiyi gören iki gencin yöresel şiveleriyle kaydettiği görüntüleri yeniden akıllara getirdi.

Halil Akdeniz, birleştirdiği yaklaşık 600 çöp poşetinden güneş enerjisiyle yükselen bir balon yaptı. Yıllardır yamaç paraşütüne ilgi duyan Akdeniz, yurt dışındaki kaynaklardan edindiği bilgilerle geliştirdiği balonla uçuş denemeleri gerçekleştiriyor. Havacılığa ilgisinin 2006 yılında başladığını anlatan Akdeniz, o dönemde internet forumlarından yamaç paraşütü hakkında bilgi edindiğini ancak imkanlarının yetersiz olması nedeniyle uçuşlara başlayamadığını belirtti. Askerlik dönüşünde 2010 yılında Savaş Kantarcı'dan paraşüt konusunda bilgiler aldığını anlatan Akdeniz, daha sonra uçuşlar gerçekleştirdiğini, P2 sertifikası almak amacıyla Pamukkale'de düzenlenen kursa katılarak, Cemalettin Eroğlan ve Dinarlı Fatih Karataş'tan eğitim aldığını ifade etti.

Yurt dışındaki kaynaklardan yararlandı

Güneş enerjisiyle yükselen balon fikriyle askerlik öncesinde karşılaştığını ifade eden Akdeniz, helyumla uçuş yapan yabancı bir kişiyi takip ettiğini, helyumun maliyetini araştırırken güneş enerjisiyle çalışan balonları keşfettiğini söyledi. Pandemi döneminde araştırmalarını yoğunlaştıran Akdeniz, Fransa'da bu alanda çalışan Laurent Besset ve Paul Ferney başta olmak üzere yurt dışındaki kişilerden bilgi ve dokümanlar edindiğini, aldığı bilgiler doğrultusunda daha basit bir tasarım hazırlayarak kendi balonunu yapmaya karar verdiğini söyledi.

Balonun kaldırma kapasitesi 80 ila 90 kilogram arasında

Yaklaşık 600 çöp poşetini birleştirerek hazırladığı balonda dayanıklılık sorunlarıyla karşılaştığını belirten Akdeniz, ilk etapta koli bandı, daha sonra ise lifli bant kullanarak bağlantı noktalarını güçlendirmeye çalıştığını ifade etti. Ancak balonun birleşim yerlerinde açılmalar ve naylonda yırtılmalar meydana geldiğini anlatan Akdeniz, hasarlı bölümleri onararak denemelerine devam ettiğini kaydetti. Kendi ağırlığının 101 kilogram olduğunu, kullandığı emniyet kemeri ve halatların ise yaklaşık 7 kilogram geldiğini belirten Akdeniz, yaptığı balonun kaldırma kapasitesinin 80 ila 90 kilogram arasında olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA
TeknolojiHavacılıkSinanpaşaAkdenizAfyonGüneşÇevreYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 3 ölü, 5 yaralı Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
13:56
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu Şimdi milyonlar konuşuyor
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:41
Engelli arkadaşlarını sırtlarında taşıyan gençler Eyfel Kulesi önünde poz verdi
Engelli arkadaşlarını sırtlarında taşıyan gençler Eyfel Kulesi önünde poz verdi
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:18
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 14:05:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Sinanpaşa'da 600 çöp poşetinden yapılan güneş enerjili balon 80-90 kilo kaldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei