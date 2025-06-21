Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi.
Şişli Selahattin Eyyubi Ortaokulu'nda sınava girecek 2 öğrenci iddiaya göre TYT sınavına 1 dakika geç kaldı.
Okulun kapısının kapanması nedeniyle duvardan atlayan öğrenciler görevliler tarafından dışarıya çıkarıldı.
Gençlerin o anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Sınava 1 Dakika Geç Kaldılar, Duvardan Atlattılar - Son Dakika
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