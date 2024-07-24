Sındırgı'da Mahalle Sakinleri İmece Kültürüyle Kaldırım Döşedi - Son Dakika
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Yerel

Sındırgı'da Mahalle Sakinleri İmece Kültürüyle Kaldırım Döşedi

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasının ardından mahalle sakinleri imece kültürüyle kaldırım döşedi. Mahalle muhtarı ve sakinlerinin talebi üzerine gerçekleştirilen etkinlik, mahallelerin daha da güzelleşmesine katkı sağladı.

24.07.2024 09:37  Güncelleme: 09:44
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Sıcak asfalt Büyükşehirden, kaldırım döşemesi vatandaştan

Sındırgı için mahalle sakinleri birlikte taş döşediler

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Söğütlüdere caddesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Asfalt çalışmasının tamamlanması ile birlikte Sındırgı Belediyesi sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Sındırgı Belediyesinin "Sındırgımızın çehresini değiştirmeye, imece kültürünü yaşatmak için senin de bir taşın olsun" sloganıyla başlattığı etkinlikte kadın, erkek çok sayıda vatandaş eldivenleri takıp parke döşedi. Parke taşları elden ele dolaşarak kaldırımla buluştu.

Mahalle sakinlerinin aidiyet duygularını geliştirmek ve imece kültürünü canlandırmak amacıyla Yağcıbedir mahallesinde gerçekleştirilen imece usulü taş döşeme etkinliği bu kez de Kurtuluş mahallesinde gerçekleştirildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, eşi Gonca Sak, başkan yardımcıları, belediye personeli, meclis üyeleri, Kurtuluş mahalle muhtarı Ramazan Sabay ve mahalle sakinleri ile birlikte kaldırımlara taş döşedi. Mahalle muhtarı ve sakinlerinin talebi üzerine gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar mahalleleri için elini taşın altına koydu.

Çalışmalardan dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'a teşekkür eden Kurtuluş Mahalle Muhtarı Ramazan Sabay " Termal sitemize yakışmayan bir yolumuz vardı. Sağ olsun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi yolumuzun asfaltını attı. Bugün de imece usulü taş döşeme çalışmamızı gerçekleştirdik. Mahallemizi daha da güzelleştirmek için el birliği ile çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Mahalle sakinlerini tozdan, çamurdan kurtaran çalışma takdirle karşılandı. Mahalle sakinleri de memnuniyetini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'a teşekkürlerini ileterek dile getirdi.

Sındırgı\'da Mahalle Sakinleri İmece Kültürüyle Kaldırım Döşedi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sındırgı'da Mahalle Sakinleri İmece Kültürüyle Kaldırım Döşedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sındırgı'da Mahalle Sakinleri İmece Kültürüyle Kaldırım Döşedi - Son Dakika
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