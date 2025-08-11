Sındırgı\'daki Depremde Yaralıların Durumu

Sındırgı'da açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanede tedavisi yapılan 29 yaralıdan 19'unun taburcu edildiğini söyledi. Memişoğlu hastanede 3'ü direkt deprem etkisiyle enkazdan çıkarılmak üzere toplam 10 yaralının bulunduğunu söyledi.

6.1'lik depremin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte açıklama yapan Kemal Memişoğlu depremde yaralanan vatandaşlarla ilgili son durumu paylaştı.

Sındırgı'ya 'geçmiş olsun' dilekleri ile sözlerine başlayan Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren AFAD'ın koordinasyonunda gerekli müdahaleler ve gerekli yardımlar herkese yapılmaya başlandı. Biz dün gece gelip hastanedeki yaralılarımızı ziyaret ettik. Toplam 52 başvuru var. 29'u yaralı olarak hastanelerimizde tedaviye alındı. Bu 29 yaralıdan 19'unu taburcu ettik. Şu anda hastanelerimizde 3'ü direkt deprem etkisiyle enkazdan çıkarılmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumları iyi. En kısa zamanda diğer yaralılarımızı da inşallah taburcu edeceğiz. Ben özellikle rahmetli olan vatandaşımızın ailesine sabırlar diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin diyorum. Bir daha böyle acılar yaşamayalım diye de dua ediyoruz. Deprem bir kültür artık. Bizim depreme hep hazırlıklı olmamız lazım, hem davranış yöntemleriyle hem bina fiziki yapılarımızla buna hazır olmamız lazım. Toplumsal olarak hazır olmamız lazım. Devlet kurumları, AFAD'ıyla, Kızılay'ıyla, sivil toplumuyla, bakanlıklarıyla, depremle ilgili biliyorsunuz çok büyük bir tecrübeye ve organizasyona sahibiz ama bunun toplumsal olarak da uyum göstermesi ve toplumsal olarak da hep beraber daha iyi, daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Sonuçta deprem öldürmüyorsa aslında yaptığımız binalar öldürüyor. Depremler maalesef ülkemizin gerçeği. Buna hazırlıklı olacağız inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR