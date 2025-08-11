Sındırgı'daki Depremde Yaralıların Durumu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sındırgı'daki Depremde Yaralıların Durumu

Sındırgı\'daki Depremde Yaralıların Durumu
11.08.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı, Sındırgı'daki depremde yaralanan 29 kişiden 19'unun taburcu olduğunu açıkladı.

Sındırgı'da açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanede tedavisi yapılan 29 yaralıdan 19'unun taburcu edildiğini söyledi. Memişoğlu hastanede 3'ü direkt deprem etkisiyle enkazdan çıkarılmak üzere toplam 10 yaralının bulunduğunu söyledi.

6.1'lik depremin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte açıklama yapan Kemal Memişoğlu depremde yaralanan vatandaşlarla ilgili son durumu paylaştı.

Sındırgı'ya 'geçmiş olsun' dilekleri ile sözlerine başlayan Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren AFAD'ın koordinasyonunda gerekli müdahaleler ve gerekli yardımlar herkese yapılmaya başlandı. Biz dün gece gelip hastanedeki yaralılarımızı ziyaret ettik. Toplam 52 başvuru var. 29'u yaralı olarak hastanelerimizde tedaviye alındı. Bu 29 yaralıdan 19'unu taburcu ettik. Şu anda hastanelerimizde 3'ü direkt deprem etkisiyle enkazdan çıkarılmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumları iyi. En kısa zamanda diğer yaralılarımızı da inşallah taburcu edeceğiz. Ben özellikle rahmetli olan vatandaşımızın ailesine sabırlar diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin diyorum. Bir daha böyle acılar yaşamayalım diye de dua ediyoruz. Deprem bir kültür artık. Bizim depreme hep hazırlıklı olmamız lazım, hem davranış yöntemleriyle hem bina fiziki yapılarımızla buna hazır olmamız lazım. Toplumsal olarak hazır olmamız lazım. Devlet kurumları, AFAD'ıyla, Kızılay'ıyla, sivil toplumuyla, bakanlıklarıyla, depremle ilgili biliyorsunuz çok büyük bir tecrübeye ve organizasyona sahibiz ama bunun toplumsal olarak da uyum göstermesi ve toplumsal olarak da hep beraber daha iyi, daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Sonuçta deprem öldürmüyorsa aslında yaptığımız binalar öldürüyor. Depremler maalesef ülkemizin gerçeği. Buna hazırlıklı olacağız inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Sındırgı, Deprem, Sağlık, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sındırgı'daki Depremde Yaralıların Durumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya

10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:43
6.1’lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
6.1'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
15:32
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü
Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
15:29
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 10:59:23. #7.13#
SON DAKİKA: Sındırgı'daki Depremde Yaralıların Durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.