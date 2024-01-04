Emekli Öğretmenler Sinop Öğretmenevi\'ndeki Fiyat Artışını Protesto Ediyor

MUSTAFA USTA

Sinop Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nun müdavimi olan emekli öğretmenler 1 Ocak'tan itibaren uygulanan zam tarifesine tepki göstererek protesto kararı aldı. Sinoplu emekli öğretmen Ercüment Altay, "Buraya gelen emekli öğretmen arkadaşlar ekonomik oldukları için geliyorlar fakat biz piyasanın üzerinde bir fiyat artışıyla karşılaştık. İdareye gidip durumu anlattık. İdare bize olumsuz cevap verdi. Arkadaşlarla konuşup değerlendirdik ve boykot etme kararı aldık. Biz yetkililerden zamların makul seviyeye çekilmesini istiyoruz" dedi.

Sinop Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda 1 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde kapı girişine asılan yeni fiyat listesinde özel işletmelerden daha fazla fiyat artışı gördüğünü belirten öğretmenler, 4 gündür çeşitli oyunlar oynadıklarını fakat hiçbir şey satın almadıklarını söylediler. Emekli öğretmenler, yönetimin kararı değişmezse protestolarına bu şekilde devam edeceklerini söyledi. Öğretmenler tepkilerini şöyle dile getirdiler:

"BU FİYATLARIN MAKUL PİYASA ŞARTLARINA ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Emekli öğretmen Ercüment Altay: "Yılbaşı sabahı öğretmenevine geldik ve kapıda bir afiş gördük. Çay 5 liradan 7 buçuk liraya çıkmış. Dışarıdaki kahvelerde 6 liraya satılıyor. Bardakta neskafeyi 5 liradan 15 liraya çıkarmışlar. Aynı neskafe kahvelerde 6 lira. Markette 2 lira olan su öğretmenevinde 7,5 lira. Buraya gelen emekli öğretmen arkadaşlar ekonomik oldukları için geliyorlar fakat biz piyasanın üzerinde bir fiyat artışıyla karşılaştık. İdareye gidip durumu anlattık. İdare bize olumsuz cevap verdi. Arkadaşlarla konuşup değerlendirdik ve boykot etme kararı aldık. Biz yetkililerden zamların makul seviyeye çekilmesini istiyoruz. Kahvehane fiyatlarının üzerinde olmasın. Ayrıca bizim çalışan çocuklarla ilgili de işten çıkarılmasını talep ettiğimizi söylemişler. Öyle bir talebimiz kesinlikle olmadı, olamaz da zaten. Yemeklerde de aynı fiyat artışları uygulandı. Aynı sıkıntı orada da mevcut. Yetkililerden bir an önce bu fiyatların makul piyasa şartlarına çekilmesini talep ediyoruz. Eylemimiz 4 gündür devam ediyor. Eylemi sürdürmekte kararlıyız."

"BİZİ ÇAYA SİMİDE MUHTAÇ ETTİLER, TERMOSLA MI GEZELİM BUNDAN SONRA"

Emekli öğretmen Perihan Evci: "1 Ocak günü öğretmenevine geldiğimizde kapıda koca bir liste ile karşılaştık. Ocak 1, zam hemen kondurulmuş. Burada bir tartışmaya tanık oldum. Çay bahçelerinde çay şu kadar, bu kadar diye. Burası ticarethane mi de oralar ile kıyaslıyorsunuz onu anlayamadım. Zamlara karşıyız. Maliyeti nedir? Şimdiye kadar çalışan öğretmenler 42 liradan yemek yiyor. Biz 75 liraya yiyorduk, şu an 100 lira yaptılar. Bunun farkının nereden kaynaklandığını sorduğumda onlar mahkemeye verdi, mahkemeyi kazandılar deyip bize mahkeme yolunu gösteriyorlar. Emekli daha mı fazla kazanıyor da, çalışandan farklı ödeme yapsın? Ben bunu da anlamak istiyorum. Zamlara da karşıyım. Zaten her zam boynumuzu, belimizi büküyor. Bu kamu kuruluşunu anlayamıyorum. Ticarethane mi burası? Doğal gazı, elektriği, kamuya ait değil mi? Neden bu piyasa ile kıyaslanıyor? Bir nefes aldığımız burası vardı, bizi çaya simide muhtaç ettiler. Termosla mı gezelim bundan sonra?"

Emekli öğretmen Ahmet Güler: "Yılbaşı sabahı arkadaşlarımın da dediği gibi geldik. Çaya yüzde 50 zam uygulandığını gördük. Hatta bazı ürünlerde yüzde 70 oranlık zam uygulandığını gördük. Arkadaşlarımızla konuştuk ve zamları protesto etmeye karar verdik. Bir arkadaşımız idare ile görüştü ve olumsuz yanıt aldık. Biz de burayı terk etmeden, buraya gelme kararı aldık. Kahvehane seviyelerine bari indirsinler fiyatları."

"BİZİ KAHVEHANELERE Mİ İTMEK İSTİYORLAR?"

Emekli öğretmen Zafer Turgay: "Buranın işletmesi dışarıdaki ticarethaneler gibi düşünülüyor. Halbuki, bir çayın hesabı yapıldığında 1 kilogram çaydan 250 tane çay çıkar ama burada 300 çay çıkabilir. Her bölüm kar edecek diye bir düşünce var. Çayhane kar etmeyebilir ama yatağı kar ediyor buranın. Gündüz bir sürü yemek veriyor dışarıya. Bizim istediğimiz şu; makul bir zam istiyoruz. Kalkıp da 2 lira 25 kuruş olan bir suyun burada 7 lira 50 kuruşa satılması, dışarıda 25 lira olan bir kahvenin burada 30 liraya satılması uygun değil. Buraya gelenlerin hepsi emekli. Burası bir turizm merkezi olarak düşünülürse bu turistik amaçlı yapılan bir şey, ya da başka bir amaç mı var düşüncesi hakim oluyor. Burada çalışan çocuklar da çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Bazen sadece bir kişi tüm çayhanede hizmet veriyor. Sağa, sola koşuyorlar. Biz çalışanlardan tamamen memnunuz. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. İşlerini de tam yapıyorlar ama yönetim bizim istediğimize, bizim düşüncelerimize karar versin. Çay kahvehanede 6 lira. Bizi kahvehanelere mi itmek istiyorlar? Yoksa bizim gidip özel yerlerde 15 liraya çay içmemizi mi istiyorlar ya da bizi sokaklara mı atmak istiyorlar? Biz onu anlamak istiyoruz. Zamlar gelmiştir, zor durumda da olabilir ama her bölüm kar edecek diye bir kural yok."

"BURASI TİCARİ BİR MÜESSESE DEĞİL"

- Emekli öğretmen Hasan Hüseyin Özyılmaz: "Ben daha evvel öğretmenevinde idareci olarak çalıştım. Müdür yardımcısıydım. Arkadaşımın da dediği gibi 1 kilogram çay, 1 kilo şekerden ortalama 250-300 civarında kaliteli çay çıkar. Bunun hesabını buna göre yaptığımız zaman bir çayın maliyeti şu anki şartlara göre en fazla 5 liraya mal olur ve 6 liraya satılır. 3,5 liraya da maliyeti gelir. Burası ticari bir müessese değil, hizmet amacı güden bir müessese. O yüzden arkadaşlarımın görüşlerine aynen katılıyorum ve yemek, içecek fiyatlarının yeniden düzenlenmesini talep ediyorum."