Sinop'ta 5. Lakerda Festivali Başladı - Son Dakika
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Sinop'ta 5. Lakerda Festivali Başladı

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Sinop Belediyesi ve Sinop Kültür ve Turizm Derneği'nin düzenlediği 5. Lakerda Festivali, bu yıl bereketli balıkçılık sezonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Metin Gürbüz, festivalin lakerdayı geçmişten geleceğe aktarma amacını vurguladı.

15.11.2024 15:25  Güncelleme: 15:31
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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop Belediyesi ve Sinop Kültür ve Turizm Derneği'nin düzenlediği "Lakerda Festivali"nin 5'incisi başladı. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Bu festival sayesinde lakerda, geçmişten geleceğe aktarılacak bir değer olacak. Bu yıl balıkçılık bereketli geçti" dedi.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen Lakerda Festivali açılışına CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP İl Başkanı Avukat Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

"Lakerda geçmişten geleceğe aktarılacak bir değer olacak"

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, şöyle konuştu:

"Sinop bir liman kenti, bir balıkçı ve denizci kenti, ama aynı zamanda tarihi bir kent. Turizmde eğer bir hikayeniz yoksa pay alamazsınız. Bizim lakerda gibi köklü bir hikayemiz var. Bu kentin kuşaktan kuşağa aktarılan çok sayıda anısı var ve lakerda da bu anılardan biri. Bu festival sayesinde lakerda, geçmişten geleceğe aktarılacak bir değer olacak. Bu yıl balıkçılık bereketli geçti. Lakerda yapımında gerekli olgunluk ve yağ oranına erişti. Dolayısıyla birçok vatandaşımız lakerda yaparak bu lezzeti sofralara kazandırdı."

"Bu festivalin geldiği nokta bizi çok mutlu ediyor"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz ise şunları söyledi:

"Sinop'un bir değeri üzerinden Sinop'un bütün değerlerini tanıtmak ve bundan turizm ile ticari değerleri artırmak amacıyla yaptığımız bu festivalin geldiği nokta bizi çok mutlu ediyor. Bu yüzden öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri, sayın belediye başkanımızın ve Sinop Belediyesinin ilk günden beri yanımızda olması, tüm etkinliği beraber düzenlememiz ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın bu festivale her yönüyle inanması bizi çok mutlu ediyor. Çıktığımız yolda verdiğimiz mücadelede bu destekler bizim için çok önemli."

Sinop\'ta 5. Lakerda Festivali Başladı
Kaynak: ANKA

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