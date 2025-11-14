Sinop'ta 6. Lakerda Festivali Coşkuyla Başladı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta bu yıl 6'ncısı düzenlenen Lakerda Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Uğur Mumcu Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşüne CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sinop Belediye Bandosu ile Telvin Sanat Akademisi öğrencilerinin eşlik ettiği yürüyüş, Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde sona erdi. Kültür merkezinde kurulan stantlarda yöresel ürünler tanıtılırken, fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi.

Festival programı, Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin "Yeni Nesil Lakerda Sunumu" ile başlayarak gün boyunca çeşitli söyleşilerle devam etti.