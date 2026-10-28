Sinop\'ta Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yılı fener alayıyla kutlandı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'ncü yılı kutlamaları dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Sinop, Cumhuriyet'in 103'ncü yılını coşkuyla kutladı. Her yıl düzenlenen fener alayı, bu yıl da geniş bir katılımla yapıldı. Bayram sevincini yaşayan vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklar ile sokaklara akın etti.

Genç- yaşlı yüzlerce kişinin katıldığı fener alayı, Sinop Lonca kapısı mevkisinde başladı, İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Fener alayına, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.