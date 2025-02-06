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Sinop'ta deprem bölgesi için hayır çarşısı

SİNOP - Sinop'ta İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şubesi tarafından, deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kurslarının yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla hayır çarşısı kuruldu.

Alaaddin Camii bahçesinde kurulan hayır çarşısının açılış törenine, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve Eşi Reva Beray Özarslan, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan, İl Müftüsü Paşa Pektaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İl Müftüsü Paşa Bektaş'ın konuşmasıyla devam etti. Programın selamlama konuşmasını yapan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "6 Şubat depreminde 11 ilimizde 53 bin 537 vatandaşımızı kaybettik maalesef. Aynı zamanda 107 bin 500 yaralımız olmuştu. Milletimiz derin bir acı çekti. Kaybettiklerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Her ne kadar 11 ilde etkisi olmakla beraber 70'den 70'e bütün illerimizde herkes manevi açıdan çok derin üzüntüler çekti. Bu asrın felaketini Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bakanlarımızın üstün gayretiyle ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü kurumları sayesinde ve en önemlisi de fedakar, vefakar, kadirşinas milletimizin yardımları sayesinde bu büyük felaketin üstesinden geldik. İhya ve inşa faaliyetleri bölgede hızla devam etmekte. Çok büyük bir konut yıkımına neden oldu. Hanelerimiz yıkıldı. Büyük bir göç hareketi oluştu. Bu göç hareketi sonucunda bölge dışından vatandaşlarımıza kucak açtık. Sinop'ta da yaklaşık 4 bin 500 vatandaşımızı misafir ettik. Sofralarımızı paylaştık. Deprem anından bu tarihe kadar da 232 tırı, nakdi yardımı bölgeye ulaştırdık. Sinoplu hemşerilerimize gösterdikleri bu ev sahipliğinden, vefalarından dolayı kendilerine minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Tabii konutlarımız yıkılırken kamu binalarımızda da hasar oldu, yıkımlar oldu. Şu anda İl Müftülüğümüz ile Diyanet İşleri Başkanlığımız koordinesinde tüm illerde olduğu gibi Sinop'ta da harap olan, yıkılan, ibadethanelerimizi, özellikle Kur'an kursu binalarımızı ihyası ve inşası için bir yardım etkinliği düzenliyorlar. Özellikle bu çarşıda hanım kardeşlerimizin çok büyük emeği olduğunu biliyoruz. Kendilerine verdikleri emek ve katkılardan dolayı minnettarlığımı ifade ediyorum. Bu acılar bize tabii ki bir tedbir almamızı, önümüze bakıp tedbirlerimizi arttırarak binalarımızı, kamu binalarımızı depreme dirençli bir şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum koordinesinde hızlı bir şekilde konutları teslim etmeye başladık. Gerek il merkezlerinde gerekse kırsalda. Bu büyük devletlerin bile başaramayacağı büyük bir hedefti ve şükürler olsun milletimizin gücü ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir iş birlikteliği ile çözümleri yerine getirmeye başlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından el emeği, göz nuru, birbirinden güzel eşyalar, börekler, ev tatlıları, pastalar, sarmalar ve çeşitli gıda ürünlerinden oluşan hayır çarşısı İl Müftüsü Paşa Bektaş'ın yaptığı dua ile açıldı. El emeği ürünler, yiyecekler, hediyelik eşyalar ve daha birçok ürünün satıldığı, çarşının geliri deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kurslarının yeniden inşası için kullanılacak.