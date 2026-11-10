Sinop\'ta lise öğrencileri Atatürk için \'Sonsuza kadar rezerve\' masası hazırladı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri Atatürk için üzerinde "Sonsuza kadar rezerve" yazısı bulunan masa hazırladılar.

Sinop'ta Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmenleri Gülten Karataş ve Ayşe Yoldaş Cantürk ile öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan çalışmada, Türk bayrakları, Atatürk portreleri ve siyah-beyaz detaylarla hazırlanan alanda öğretmen ve öğrencilerin birlikte oluşturduğu özel masa düzenleleri dikkat çekti.

Çalışmanın en anlamlı bölümü ise Atatürk için ayrılan masa oldu. Masanın üzerine "Sonsuza kadar rezerve" yazısı konuldu.