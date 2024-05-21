Sinop\'ta minibüs ile traktör çarpışması: 11 yaralı

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Samsun karayolu Demirci köyü Tünelinde meydana geldi. Yolcu minibüsü, Demirci Köyü Tüneli'nde aynı yönde seyir halinde olan traktörle çarpıştı. Kazada minibüs ve traktör sürücüleri ile minibüsteki dokuz yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.