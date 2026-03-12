Sinop Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Karataş: "Nükleer Tehlikeli Bir Enerji Türüdür" - Son Dakika
Sinop Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Karataş: "Nükleer Tehlikeli Bir Enerji Türüdür"

12.03.2026 16:57  Güncelleme: 17:49
Fukuşima nükleer felaketinin 15. yılı dolayısıyla düzenlenen 'Sinop Nükleer İstemiyor' panelinde, nükleer enerjinin tehlikeleri ve Türkiye'deki nükleer enerji projeleri ele alındı. Katılımcılar, Sinop'ta nükleer santral inşası girişimine karşı olduklarını vurguladı.

Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, Avrupa Birliği'nin ardından nükleer enerjiden en fazla elektriğin Japonya'da üretildiğini, ancak Fukuşima nükleer santralindeki kazanın ardından Japonya'nın da diğer enerji kaynaklarına yöneldiğini ifade etti.

Fukuşima nükleer felaketinin 15. yıl dönümü nedeniyle "Sinop Nükleer İstemiyor" paneli düzenlendi.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kolaylaştırıcılığını emekli Öğretim Üyesi ve İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman'ın üstlendiği panelde, nükleer enerjinin ekonomik, çevresel ve sağlık boyutları ele alındı.

Panelistlerden Enerji Mühendisleri Odası Enerji Daimi Komisyonu Yürütme Kurulu Başkanı Nedim Bülent Damar, nükleer santrallerin teknik riskleri ve enerji politikaları üzerine sunum yaparken; CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ise nükleer felaketlerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki kalıcı etkilerine dikkati çekti.

"Türkiye'de böyle bir tercihin nükleer lobiye ticari kazanç sağlama dışında yararı yoktur"

Sinop Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Zeki Karataş da yaptığı açıklamada 11 Mart'ın Fukuşima nükleer felaketinin 15'nci yılı olduğunu belirtti. Karataş, 11 Mart 2011'de tsunami kaynaklı olarak Fukuşima'da nükleer kaza meydana geldiğini ve hayatın durduğunu anlattı. Santral patladığında insanların ölmediğini ama sonrasında çok fazla insanın radyasyon nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Karataş, o dönemde Avrupa Birliği'nin ardından nükleer enerjiden en fazla elektriğin Japonya'da üretildiğini aktardı.

Karataş, şöyle konuştu:

"Japonya'da bu kazadan var olan 52 reaktörün tamamı birden kapandı. Sonrasında sadece iki reaktörü açtılar ve enerji ihtiyacı sıkıntısı yaşayan Japonya bu sorunu doğal gaz santralleriyle çözmeye çalıştı ya da diğer enerji kaynaklarıyla çözmeye çalıştı. Bu bize şunu hatırlatıyor; nükleer tehlikeli bir enerji türüdür. Bundan kesinlikle vazgeçilmesi gerekmektedir. Özellikle Türkiye'de böyle bir tercihin olmasının sadece ve sadece nükleer lobiye ticari kazanç sağlamanın dışında başka bir yararı yoktur. Nükleer bizim tercihimiz olmamalıdır. Çünkü deprem bölgesi bir coğrafyada yaşıyoruz. Depremlerin yaratacağı etkilerden kaynaklı olarak nükleer santraller her zaman tehlike yaratıyor, ki bunun durumunu da dünyada yaşanan bütün nükleer kazalarda gördük."

Karataş, bu nedenle Sinop'a nükleer santral inşa etme projesinden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda hem Akkuyu'da yapımı devam eden santralin bitirilmesini, Sinop ve İğneada tercihlerinin ortadan kaldırılmasını siyasi iktidarlardan talep ediyoruz ve bunu başarana kadar da mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

