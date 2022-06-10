Sinop'ta Polis Memuru Atık Malzemelerle Yaptığı "Diorama" ile Çevre Sorunlarına Dikkat Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta Polis Memuru Atık Malzemelerle Yaptığı "Diorama" ile Çevre Sorunlarına Dikkat Çekiyor

10.06.2022 19:04

Sinop'ta görev yapan polis memuru Özkan Baloğlu; çevre, iklim değişikliği ve hayvanlarla ilgili sorunlara dikkati çekmek için "diorama" adı verilen üç boyutlu modeller yapıyor.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta görev yapan polis memuru Özkan Baloğlu; çevre, iklim değişikliği ve hayvanlarla ilgili sorunlara dikkati çekmek için "diorama" adı verilen üç boyutlu modeller yapıyor.

Sinop Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özkan Baloğlu, dokuz yıldır topladığı atık malzemelerle üç boyu modeller yapıyor.

"Diorama" sanatıyla tanışan Baloğlu; çiftlik, rüzgar değirmeni, sıfır atık ve sahil kenti gibi farklı temalarda "diorama" yaptı. Baloğlu, çalışmalarında çevre, iklim değişikliği ve hayvanlarla ilgili sorunları da ele aldı.

İklim değişikliği sorununa yönelik yaptığı dioramada tekne, araç lastiği, kurumuş otlar kullanarak bir göletten suların çekilmesini canlandırdı. Sokak hayvanlarına dikkati çekmek için de bakır telden ve ağaç atıklarından hayvan barınağı yaptı. Tahta parçalarından tarihi görünümlü ev, plastik malzemelerden ağaç, ağaç dallarından elektrik direkleri yaparak yapılaşma sorununa değinen Baloğlu, 'Türkiye Çevre Haftası'nda sergi açarak eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

"TAMAMLAMAM 3 SENEYİ BULDU"

Polis memuru Özkan Baloğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çevremde olan atık malzemeleri, taştır, topraktır, ağaç parçasıdır, teldir. Bunları toplayarak yaptım. Baktım güzel eserler çıkıyor ortaya, güzel şeyler çıkıyor. Bunu geliştirme yoluna gittim. Araştırdım. Bununla ilgili dünyada neler yapılıyor, yaptığım çalışmalar gibi çalışmalar var mı? Diaroma sanatıyla tanıştım. Yaptığım çalışmadan sonra diaroma sanatıyla tanıştım. Diaroma hayal gücüne dayalı olarak sanatçının kendi tasarım ve kültürüne bağlı olarak yapmış olduğu sanat olduğunu gördüm ve yaptığım çalışmalarda da kendi kültürümüzden esinlenerek içinde yaşadığımız kültürel farkındalıkları ortaya çıkartarak çalışmalarımı ortaya koydum. ve amacım her yaptığım çalışmada kendi kültürümüzün bir parçası olduğu için geçmişte yaşanmışlıkları anlıkta olsa eserime bakan birinin o anı anlık zihninde canlandırmasını istiyorum. Gördüğüm kadarıyla olumlu dönüşler de aldım. Eserlerimi inceleyip bakanlar bu konuda hem fikirler. Eserlerimde aynı şeyi aldıklarını geçmişe gittiklerini, kültürümüzü birebir yaşadıklarını ilettiler, bundan da çok memnun oldum. Amacıma bu noktada ulaşmış durumdayım. Çalışmalarım uzun soluklu, minimum sürede yaptığım eserlerim 2 ay 3 ayı buluyor. Bu eserim hemen hemen 3 seneyi buldu tamamlamam ama bunu yaparken yanında başka eserleri de 3, 4 tane eseri de yaptım."

Sinop'ta Polis Memuru Atık Malzemelerle Yaptığı Diorama ile Çevre Sorunlarına Dikkat Çekiyor
Sinop'ta Polis Memuru Atık Malzemelerle Yaptığı Diorama ile Çevre Sorunlarına Dikkat Çekiyor
Sinop'ta Polis Memuru Atık Malzemelerle Yaptığı Diorama ile Çevre Sorunlarına Dikkat Çekiyor
Sinop'ta Polis Memuru Atık Malzemelerle Yaptığı Diorama ile Çevre Sorunlarına Dikkat Çekiyor

YORUMLAR
500
Çetiner: 'Sinop'un daha huzurlu ve daha güvenli bir şehir olması için çalışacağız' Çetiner: 'Sinop'un daha huzurlu ve daha güvenli bir şehir olması için çalışacağız' Sinop'ta bir araçta 206 adet sentetik ecza hap yakalandı Sinop'ta bir araçta 206 adet sentetik ecza hap yakalandı
Kaynak: ANKA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Polis Memuru Atık Malzemelerle Yaptığı 'Diorama' ile Çevre Sorunlarına Dikkat Çekiyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:23:44. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Polis Memuru Atık Malzemelerle Yaptığı "Diorama" ile Çevre Sorunlarına Dikkat Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement