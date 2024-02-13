Sinop\'ta simit fiyatlarına zam geldi, tepkiler artıyor

Yerel

MUSTAFA USTA

Sinoplu fırın işletmecisi Emre Üncü, "Una, susama, mayaya diğer ürünlere zam geldiği için zam yapmamız gerekti ve yaptık. Müşteriler tepki veriyor ama bir zaman tepki olur sonra alışırlar. Yapacak bir şey yok. Bizi de diğer türlü kurtarmıyor" dedi. Simit zammını değerlendiren Özcan Küçükali ise; "Piyasada hiçbir şeyin freni yok. Şurada bir çay içip bir simit yesen, sadece simit ve çay üzerinden hesabını yapsak hayat pahalılığına karşı mücadele etmek mümkün değil. Hele bizim gibi emekliler için hiç mümkün değil" diye konuştu.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sinop Esnaf Odaları Birliği'nin belirlediği yeni tarifeye göre 80 gram simidin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya yükseltildi. Yeni tarifeye göre 80 gram tereyağlı simit 15 TL ve 80 gram açma-poğaça (sade) 12,50 TL oldu.

"HER ŞEYE ZAM GELİRSE YİNE FİYATLAR ARTAR"

Sinoplu fırın işletmecisi Emre Üncü, "Simit 10 liraydı, 12 buçuk lira oldu. Çünkü maliyetlerimiz arttı. Una, susama, mayaya diğer ürünlere zam geldiği için zam yapmamız gerekti ve yaptık. Müşteriler tepki veriyor ama bir zaman tepki olur sonra alışırlar. Yapacak bir şey yok. Bizi de diğer türlü kurtarmıyor. Her şeye zam gelirse yine fiyatlar artar. Biz fiyatlarımızı arttırmayınca bizi kurtarmıyor" dedi.

"PİYASADA HİÇBİR ŞEYİN FRENİ YOK"

Simit zammını değerlendiren Özcan Küçükali, "Simit 8 liraydı, 10 lira oldu daha sonra 12 buçuk lira oldu. Bunun freni yok. Piyasada hiçbir şeyin freni yok. Şurada bir çay içip bir simit yesen, sadece simit ve çay üzerinden hesabını yapsak hayat pahalılığına karşı mücadele etmek mümkün değil. Hele bizim gibi emekliler için hiç mümkün değil. Ekmek de 8 liradan, 10 lira olmuş. Markete gidiyorum, markette sürekli etiket değiştiriyorlar. Her yer aynı. Simit hesabı en güzel hesap. 12 buçuk lira bir simit olursa ve bir çay 10 lira olursa, o da en uygun yerde 10 lira. Bazı yerlerde çay 40 lira" diye konuştu.

"CEBİNDEKİ PARANIN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMEYEN VATANDAŞ HALİNE DÖNÜŞTÜK"

Simit zammını değerlendiren Mustafa Karakuzey ise; "Biz emekli olarak mutlu kent Sinop'a aldandık mı yoksa aldatıldık mı? Geldiğimiz yerlere baktığımızda biz bunu hak etmiyoruz. Emekli özellikle, devlette o kadar çok görev yaptık ki hayatımı başarılarla geçti. Ama şimdi emekli olduğumuz zaman herkes unuttu. Simit 12 buçuk da olur 15 lira da olur ama Sinop halkının yalı kahveleri denilen yere baktığımızda akşama kadar dolu olduğunu bir simidin 12 buçuk, bir çayın 15 lira olduğu bir yerde dolu olan yerler bol bol para kazanırken, cebindeki paranın nereye gittiğini bilmeyen vatandaş haline dönüştük" şeklinde konuştu.