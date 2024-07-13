Sinop\'ta Tünelde Kaza: 2 Kişi Yaralandı

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta bir aracın tünelde duvara çarpması ve yanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Samsun karayolu Gerze ilçesindeki Yenikent Tünelinde meydana geldi. Samsun'dan Sinop istikametine giden C.G hakimiyetindeki araç, Yenikent Tünelinde duvara çarptı. Duvara çarpan araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsu C.G ve yanında bulunan D.G yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.