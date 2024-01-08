Sinop\'ta Üreticiler ve Vatandaşlar Artan Maliyetlerden Şikayetçi

MUSTAFA USTA

Sinoplu üretici Serkan Genç, "Şu anda biz para kazanmıyoruz. Sadece karnımızı doyuruyoruz. Bu ülkede ev kiraları 15 bin lira olmuş. Tek başına geçinen bir adamın imkanı yok tek başına geçinmesinin. Şimdi bir pazara çıksan tam teşkilatlı tereyağını, sütünü, yumurtanı alsan 1 buçuk 2 bin liradan aşağı çıkamazsın. Bunlar çok büyük rakamlar" dedi. Üretici Mehmet Asna ise; "Kazandığımız para bize yetmiyor. Doğruyu konuşmak gerekirse sıkıntıdayız. Mazot, gübre, işçi maliyetleri pahalı" diye konuştu.

Sinop'ta vatandaşlar ve üreticiler artan maliyetlerden dert yandı. Üretici Rasim Genç, "Pazar pahalı. Emekliye ne verdiler de yetsin. Yetmiyor tabi. 5 lira para verdiler, o para köye varmadan bitecek. Mazot pahalı, herşey pahalı. Marketlerdeki fiyatlar kim bilir ne oldu?" şeklinde konuştu.

"AYDA 8 PAZAR VAR, 4'ÜNE ÇIKSAN ZATEN 7-8 BİN LİRA EV MALZEMESİ YAPAR"

Kapalı pazar yerindeki üreticiler ve alışverişe gelen vatandaşlar şunları söyledi:

-Sinoplu üretici Serkan Genç, "Şu anda biz para kazanmıyoruz. Sadece karnımızı doyuruyoruz. Alım gücü şu anda sıfır gibi bir şey. Bir mantar 100 lira. Bu ülkede ev kiraları 15 bin lira olmuş. Tek başına geçinen bir adamın imkanı yok tek başına geçinmesinin. Şimdi bir pazara çıksan tam teşkilatlı tereyağını, sütünü, yumurtanı alsan 1 buçuk 2 bin liradan aşağı çıkamazsın. Bunlar çok büyük rakamlar. Ayda 8 Pazar var, 4'üne çıksan zaten 7-8 bin lira ev malzemesi yapar. Bu hakikaten iyi değil, iyiye de gitmiyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Fiyatlara tepki veren vatandaşlar aşırı derecede var. Biberin kilogramı olmuş 80 lira. 250 gram alsan 30-35 lira. İhtiyaç ama alamıyor. Müşteri şikayetçi ve tepkiyi bize gösteriyor. Sanki biz yapmışız gibi. Masraflar ağır, çok yüksek."

"HER ŞEY UÇTU GİTTİ, ÇOK ZAMLANDI"

-Üretici Mehmet Asna, "Fiyatlardan memnun değiliz. Her şey uçtu gitti, çok zamlandı. Şu anda köylünün kazancı biraz daha sıkıntılı. Kazandığımız para da bize yetmiyor. Doğruyu konuşmak gerekirse sıkıntıdayız. Mazot, gübre, işçi maliyetleri pahalı. Biz bunların hepsini halka yansıtamıyoruz."

-Üretici Hadiye Lüle, "Genel durum çok pahalı. Sabahtan beri kara lahanalarımı bile satamadım. Benim ineğim yok, sütüm, yoğurdum da yok. Nereden para kazanacağım? Müşteriler fiyatlara pahalı diyor. Kazandığımızla da alışveriş yapıp eve gidiyoruz."

-Üretici Salih Karaman, "Sabah 5'te gelip akşam 8'de gidiyoruz. Kazandığım para beni memnun etmiyor."

-Üretici Rasim Genç, "Pazar pahalı. Emekliye ne verdiler de yetsin. Yetmiyor tabi. 5 lira para verdiler, o para köye varmadan bitecek. Mazot pahalı, her şey pahalı. Marketlerdeki fiyatlar kim bilir ne oldu?"

"BUGÜN PAZAR ÇANTAMI 700 KÜSÜR LİRAYA DOLDURDUM"

-Pazara alışverişe gelen Mehmet Ünal, "2 yıl önce pazar alışverişine geldiğim zaman simit 1 liraydı. Hadi 2 lira olsun. Şu anda simit 10 lira. Bugün pazar çantamı 700 küsür liraya doldurdum. Ben haftada 2 Pazar yapıyorum bu da 1400 lira eder. Ayda 3 bin lira yapar. Aldığım emekli maaşı ne? 8 bin lira. Bunun doğalgazı var, elektriği var. Pazar esnafını denetleyen de yok. Şu pazarda köylünün elinden alıp 2'nci, 3'üncü fiyata satıyorlar. Ne vergi denetlemesi var, ne bir şey var. Bunların denetlenmesi lazım. Faturalı malın girişiyle çıkışı arasında belli bir oranda fiyat belirlenir ona göre satılır. Oraya gidiyorsun 10 lira, başka tarafa gidiyorsun 15 lira. Denetleme olmadığı müddetçe bu işin önüne geçilmez."

"2-3 SENE ÖNCE TORUNLARIMA AZ ÇOK BAKIYORDUM, ŞU ANDA 5 KURUŞ PARA BİLE VEREMİYORUM"

-Pazara alışverişe gelen Fatma Uzun, "Mazot bilmem kaç liraya çıktı. Emekli derseniz çukura düştü. Alım gücü de yok. Tek olduğum halde geçinemiyorum. 7 buçuk bin lirayla nasıl geçineyim? O da 10 bin mi oldu ne bilmiyorum. 10 bin lirayı alsınlar da kendi başlarına çalsınlar. 2-3 sene önce torunlarıma az çok bakıyordum, şuanda 5 kuruş para bile veremiyorum."