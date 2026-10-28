Şırnak Beytüşşebap'ta 29 Ekim sergisi açıldı, dereceye giren öğrencilere ödül verildi - Son Dakika
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Şırnak Beytüşşebap'ta 29 Ekim sergisi açıldı, dereceye giren öğrencilere ödül verildi

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Şırnak Beytüşşebap\'ta 29 Ekim sergisi açıldı, dereceye giren öğrencilere ödül verildi
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Şırnak Beytüşşebap\'ta 29 Ekim sergisi açıldı, dereceye giren öğrencilere ödül verildi
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında öğrencilerin hazırladığı resim ve fotoğraf sergisi açıldı. İlçe protokolünün katıldığı etkinlikte sergi gezildi ve derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında öğrencilerin yaptığı resim ve fotoğraflar sergilendi.

Beytüşşebap ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün hazırladığı etkinlikler yoğun ilgi gördü. İlçe protokolünün katılımıyla "29 Ekim" konulu resim ve fotoğraf sergisi açıldı. 1 yıl boyunca öğrencilerin hazırladığı resim ve fotoğraflar yoğun ilgi gördü. Protokol üyeleri, sergileri gezdikten sonra derece yapan öğrencilere ödüllerini verdi.

Arin Cin adlı öğrenci, "Burası çok güzel, bizi çok güzel karşıladılar. 29 Ekim kutlamalarını yaşıyoruz. Resim yaptık, resimlerimize tek tek baktılar. Öğrencilerin hepsi çok güzel yaptı. Çok eğlendik" dedi.

Beyza Acar isimli öğrenci ise, "Gençlik Merkezi'ne her gün geliyorum. Bugün sergi açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri var. Güzel geçiyor, burada olmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Etkinliklere Kaymakam Muhammed Emin Tutal, Belediye Başkanı Kamil Durumuş, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Alay Komutanı Albay Murat Kızıltan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatBeytüşşebap29 EkimŞırnakGüncelYerelSon Dakika

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