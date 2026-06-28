Şırnak otlu peynirinin asırlık yapım tekniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak otlu peynirinin asırlık yapım tekniği

Şırnak otlu peynirinin asırlık yapım tekniği
28.06.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnaklı kadınlar, Feraşin ve Beytüşşebap yaylalarının şifalı otlarıyla hazırlanan otlu peynirin geleneksel yapım tekniğini Haberler.com'a anlattı. Leğenlerde 7 gün bekletilip her gün suyu alınan peynir, kendine özgü aromasıyla dikkat çekiyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kadim lezzetlerinden biri olan otlu peynir denildiğinde akla ilk olarak komşu iller gelse de, Şırnak coğrafyasının asırlardır saklı kalan kendine has bir üretim tekniği bulunuyor. Feraşin ve Beytüşşebap yaylalarında yüksek rakımlarda doğal beslenen koçerlerin koyun sütünden elde edilen peynir, Şırnaklı kadınların el emeğiyle bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Şırnaklı kadınların geniş leğenlerde günlerce bekletip her gün suyunu alarak hazırladığı otlu peynir, yöreye özgü üretim yöntemiyle dikkat çekiyor. Feraşin ve Beytüşşebap yaylalarının şifalı otlarıyla buluşan peynir, 7 günlük olgunlaşma sürecinin ardından bidonlara basılarak kış aylarında tüketilmek üzere hazır hale getiriliyor.

Şırnak otlu peynirinin asırlık yapım tekniği

PEYNİRİN YAPIMI SAF KOYUN SÜTÜYLE BAŞLIYOR

Şırnak usulü otlu peynirin temeli, yaylalarda serbest otlayan koyunların saf çiğ sütüyle atılıyor. Şirden mayasıyla mayalanıp süzülen taze peynirler, önce kalıplar halinde 1-2 gün boyunca dinlendiriliyor. Dinlenme sürecinde kendini toplayan ve kıvam alan peynirler, yapım aşamasına geçilmeden hemen önce temiz ve soğuk suyla yıkanıyor. Bu işlem, peynirin hem fazla tuzundan hem de yüzeyindeki istenmeyen kalıntılardan arındırılması açısından önemli görülüyor. Yıkama işleminin ardından peynirler el yordamıyla ufalanıyor. Daha sonra Feraşin ve Beytüşşebap yaylalarından toplanan yöresel otlarla geniş leğenlerde bir araya getiriliyor.

Şırnak otlu peynirinin asırlık yapım tekniği

FERAŞİN VE BEYTÜŞŞEBAP OTLARIYLA HARMANLANIYOR

Şırnak otlu peynirinin en önemli özelliklerinden biri, yöreye özgü otlarla hazırlanması. Feraşin ve Beytüşşebap'ın sarp yamaçlarından toplanan sirik olarak bilinen yabani sarımsak başta olmak üzere çeşitli taze otlar ince ince kıyılarak peynirle buluşturuluyor. Geniş leğenlere alınan ufalanmış peynir, otlar ve kaya tuzuyla birlikte titizlikle harmanlanıyor. Bu aşamada peynirin otlarla tamamen bütünleşmesi ve aromaların birbirine geçmesi sağlanıyor. Yöre kadınları, peynirin tadını belirleyen asıl unsurun yalnızca kullanılan süt ya da otlar olmadığını, aynı zamanda bu karışımın bekletilme ve suyunun alınma süreci olduğunu belirtiyor.

Şırnak otlu peynirinin asırlık yapım tekniği

ŞIRNAK PEYNİRİNİN SIRRI 7 GÜNLÜK BEKLETME SÜRECİ

Şırnak peynirini diğer yörelerden ayıran en önemli aşama, otla karıştırılan peynir harcının geniş leğenlerde 7 gün boyunca bekletilmesi. Peynir, doğrudan güneş görmeyen gölge ve serin bir odada dinlenmeye bırakılıyor. Bu süreçte peynir kendi suyunu ve asidini dışarı salıyor. Peynirin acılaşmasını önlemek ve kendine özgü lezzetini yakalamak için leğenin üstüne çıkan peynir suyu her gün düzenli olarak yüzeyden alınıyor. Yöre kadınlarına göre bu 7 günlük "su alma" işlemi, Şırnak otlu peynirinin en kritik aşamalarından biri. Sabır ve dikkat isteyen bu süreç, peynirin kokusunu, kıvamını ve damakta bıraktığı lezzeti doğrudan etkiliyor.

YOĞRULUP BİDONLARA SIKI SIKIYA BASILIYOR

Gölge ve serin ortamda bir hafta boyunca dinlendirilen, her gün suyu alınarak asidinden arındırılan otlu peynir, yedinci günün sonunda yeniden yoğruluyor. Peynirin tamamen homojen bir kıvama gelmesi için bu aşamada yoğun emek harcanıyor. Yoğrulan peynir, aralarında hava boşluğu kalmayacak şekilde plastik saklama bidonlarına ya da geleneksel küplere sıkı sıkıya basılıyor. Hava boşluğu kalmaması, peynirin bozulmadan olgunlaşması ve uzun süre saklanabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bidonlama işlemi tamamlandıktan sonra peynirler doğrudan soğuk ortama alınmıyor. Lezzetin oturması ve peynirin otlarla bağını güçlendirmesi için bidonlar yaklaşık iki gün boyunca ılık bir ortamda bekletiliyor.

Şırnak otlu peynirinin asırlık yapım tekniği

GELENEKSEL LEZZET TESCİL BEKLİYOR

İki günlük ılık demlenme sürecinin ardından Şırnak'ın kendine özgü kokusu ve aromasıyla bilinen otlu peyniri, buzdolabına ya da soğuk hava depolarına kaldırılarak kış aylarında tüketilmek üzere hazır hale getiriliyor. Zahmetli ve sabır isteyen bu bir haftalık su alma ve ılık demlendirme yöntemi, Şırnak otlu peynirini farklı kılan en önemli geleneksel tekniklerden biri olarak öne çıkıyor. Yöre kadınlarının kuşaktan kuşağa aktardığı bu yöntem, bölgenin gastronomi kültürünün önemli parçaları arasında yer alıyor. Feraşin ve Beytüşşebap yaylalarının otlarıyla hazırlanan Şırnak otlu peyniri, hem doğal üretim süreci hem de yöresel karakteriyle dikkat çekiyor. Unutulmaya yüz tutan bu geleneksel lezzetin, Şırnak'ın kültürel mirası olarak hak ettiği değeri görmesi ve tescillenmesi bekleniyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Yerel Haberler, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak otlu peynirinin asırlık yapım tekniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
İşte Dünya Kupası’ı bu Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler
Özgür Özel ilk kez böyle konuştu Çok konuşulacak yeni parti mesajı Özgür Özel ilk kez böyle konuştu! Çok konuşulacak yeni parti mesajı
Mısır son 32’de İran’ın kaderi diğer gruplara kaldı Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı
Muslera’dan yıkım gibi hata Ülkesi Dünya Kupası’ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
İnanılmaz trajedi 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi

12:18
Kadir İnanır’a veda Tören alanı şimdiden doldu
Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu
11:47
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı Bir anda yere yığıldı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:35
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti Fırında ekmek yaparken yakalandı
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
10:06
Faruk Turgut’un sözleri Can Yaman’ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
09:59
Taksicinin 300 dolarlık “turist oyunu“ müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
Taksicinin 300 dolarlık "turist oyunu" müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı
09:43
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
09:02
Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
07:50
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü Askerler değerli eşyaları çaldı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı
07:30
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i görevden aldı İşte yerine getirilen isim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim
07:09
İran’dan ABD’ye misilleme Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere füze yağdırdılar
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 12:23:09. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak otlu peynirinin asırlık yapım tekniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.