Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıra dışı gelenek! Oy kullanır gibi takılarını zarfa koyup, sandığa attılar - Son Dakika
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıra dışı gelenek! Oy kullanır gibi takılarını zarfa koyup, sandığa attılar

05.09.2022 13:49

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki bir düğünün takı töreninde yöre halkının duyanları şaşırtan geleneği bir kez daha uygulandı. Törende seçimleri aratmayacak bir sandık kurulurken, davetliler oy kullanır gibi takılarını zarfa koyup sandığa bıraktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Şerefan Aşireti'ne mensup damat İsmail Olaş, ilçe merkezindeki Ali Çavuş Mahallesi'nde 2 gün 2 gece süren düğünle Eylem Ölmez'le dünya evine girdi.

TAKIM DESTEĞİNDE BULUNMAK İSTEYENLERE KALEM VE ZARF VERİLDİ

Yıllardır devam eden bir geleneğin yaşatıldığı düğünde, takı takmak isteyenler için seçimlerde kullanılan sandıklarından bir tanesi alınıp düğün ortasına getirildi. Düğün sahipleri, gelen misafirler içerisinde takı desteğinde bulunmak isteyenlere kalem ve zarf verip atmalarını istedi.

Şırnak'ta ilginç takı geleneği: Oy kullanır gibi sandık kuruldu, zarflar atıldı

SANDIKTAN 320 BİN LİRA ÇIKTI

İlginç gelenekte, düğün bitene kadar damat ve sağdıç sandık başından ayrılmıyor. Davetliler, sırayla damada hayırlı olsun dileğinde bulunup paralarını oy kullanır gibi sandığa atıyor. Gün boyu süren takı töreni bittikten sonra sandık açılıp oy sayar gibi para sayılıyor. Toplanan para ve takılar damadın babasına teslim ediliyor. Olaş ailesinin düğününde ise sandıktan çıkan para miktarı 320 bin Türk lirası oldu.

Şırnak'ta ilginç takı geleneği: Oy kullanır gibi sandık kuruldu, zarflar atıldı

"KİMSE RENCİDE OLMASIN DİYE YAPIYORUZ"

Davetlilerden Rahmi Cin, eskiden de böyle adetlerin olduğunu anımsattı. Şimdi zarf usulü atıldığını ifade eden Cin, "Düğün bittikten sonra paralar sayılır damada verilir. İsim ve soy isimler zarflara yazılıyor. Aile kim geldi, kim gelmedi öğrensin diye böyle bir geleneği yaşatıyoruz. Kimse rencide olmasın diye böyle yapıyoruz. Düğünlerde ortalama takılan takı 200 ile 500 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Şırnak'ta ilginç takı geleneği: Oy kullanır gibi sandık kuruldu, zarflar atıldı
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Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıra dışı gelenek! Oy kullanır gibi takılarını zarfa koyup, sandığa attılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıra dışı gelenek! Oy kullanır gibi takılarını zarfa koyup, sandığa attılar - Son Dakika
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