Şırnak'ta polis seferber oldu: Hayaller yolda kalmadı - Son Dakika
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Şırnak'ta polis seferber oldu: Hayaller yolda kalmadı

Şırnak\'ta polis seferber oldu: Hayaller yolda kalmadı
21.06.2026 09:19
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Şırnak'ta YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için emniyet ekipleri seferber oldu. İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın sahadan yönettiği koordinasyonla trafik ve güvenlik tedbirleri alınırken, sınava geç kalma riski bulunan 14 öğrenci polis ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Şırnak'ta YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın sahadan yönettiği koordinasyonla sorunsuz şekilde başladı. 20 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen sınav öncesinde il genelinde trafik ve güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmesi için emniyet birimleri sabahın erken saatlerinden itibaren sahada görev aldı. İl genelinde 73 okulda eş zamanlı olarak başlayan sınava toplam 19 bin 226 öğrenci katıldı. Şırnak merkez, Cizre ve Silopi başta olmak üzere sınav yoğunluğunun yaşanabileceği noktalarda trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Kritik kavşaklar açık tutulurken, okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri titizlikle uygulandı. Sınava geç kalma ihtimali bulunan öğrenciler için ise polis ekipleri adeta zamanla yarıştı.

Şırnak'ta polis seferber oldu: Hayaller yolda kalmadı

SINAV MERKEZLERİ ÇEVRESİNDE ÜST DÜZEY ÖNLEM ALINDI

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YKS'nin ilk oturumu olan TYT kapsamında öğrencilerin sınav merkezlerine güvenli ve zamanında ulaşabilmesi için geniş kapsamlı çalışma yürüttü. İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, sınav günü alınan trafik ve güvenlik tedbirlerini bizzat sahadan koordine etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren ekiplerin başında görev alan Sazak, sınav merkezleri ve kritik güzergahlarda yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. İl genelinde 73 okulda gerçekleştirilen sınav için tüm birimler koordineli şekilde görev yaptı. Özellikle Şırnak merkez, Cizre ve Silopi'de yaşanabilecek trafik yoğunluklarının önüne geçmek amacıyla kavşaklarda ve ana arterlerde ekipler konuşlandırıldı. Öğrenci ve velilerin mağduriyet yaşamaması için okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılırken, sınav giriş saatine kadar trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi sağlandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sınav süresince güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğu, okul çevreleri ve trafik düzeniyle ilgili tüm önlemlerin titizlikle uygulandığı belirtildi. Emniyet ekiplerinin sahadaki koordineli çalışması sayesinde öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun çaba gösterildi.

Şırnak'ta polis seferber oldu: Hayaller yolda kalmadı

14 ÖĞRENCİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN SINAVA YETİŞTİRİLDİ

Sınav günü en büyük hassasiyet, sınava geç kalma riski bulunan öğrenciler için gösterildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav merkezlerine yetişmekte zorlanan öğrencilerin mağdur olmaması için hızla harekete geçti. Şırnak merkezde 12, Silopi'de ise 2 olmak üzere toplam 14 öğrenci polis ekipleri tarafından alınarak sınav salonlarına zamanında ulaştırıldı.  Polis ekiplerinin bu özverili çalışması, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından takdirle karşılandı. Gençlerin gelecekleri açısından önemli bir dönüm noktası olan sınavda herhangi bir öğrencinin mağdur olmaması için tüm imkanlar seferber edildi. Trafik ekipleri, sınav saatine kadar güzergahlarda oluşabilecek gecikmeleri önlemek için çalışmalarını sürdürürken, güvenlik ekipleri de okul çevrelerinde görev aldı. Sahada incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, sınav merkezlerini ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Sazak, ailelerle de sohbet ederek bu önemli günde vatandaşların yanında olduklarını gösterdi. Sazak'ın gün boyunca sahada yürüttüğü koordinasyon, veliler ve öğrencilerden olumlu karşılık gördü.

SAZAK: HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİN SINAVA GEÇ KALMAMASI İÇİN SAHADAYDIK

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, sınav günü yapılan çalışmalara ilişkin açıklamasında, gençlerin geleceğini şekillendirecek önemli bir günde onların yanında olmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurguladı. Sazak, hiçbir öğrencinin sınava geç kalmaması için tüm birimlerin sahada görev yaptığını belirtti. Sazak, "Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek böylesine önemli bir günde, onların yanında olmak bizim en önemli görevimizdir. Hiçbir öğrencimizin sınava geç kalmaması için tüm birimlerimizle sahadaydık. Evlatlarımızın başarıya ulaşması için elimizden gelen her desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Şırnak'ta sınav günü devletin tüm imkanları gençlerin geleceği için seferber edildi. Emniyet ekiplerinin trafik düzeninden güvenlik önlemlerine, geç kalan öğrencilerin sınava yetiştirilmesinden okul çevrelerindeki denetimlere kadar yürüttüğü çalışma, sınav sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesini sağladı. Polis ekiplerinin özverili çalışmasıyla birçok öğrenci hayallerine bir adım daha yaklaşırken, Şırnak'ta TYT oturumu sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.

Haber: Halil Azizoğlu

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta polis seferber oldu: Hayaller yolda kalmadı - Son Dakika

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