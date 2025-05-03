Sırrı Süreyya Önder İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
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Yerel

Sırrı Süreyya Önder İçin Cenaze Töreni

DEM Partisi, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin detaylarını açıkladı. Tören AKM'de olacak.

03.05.2025 22:49
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DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için yarın yapılacak cenaze töreniyle ilgili açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cenazenin yarın Zincirlikuyu'ya defnedileceği açıklanırken, cenaze öncesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılacağı duyuruldu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bütün Türkiye halklarının başı sağ olsun. Bizim açımızdan yeri doldurulamaz, çok büyük bir kayıp. Yarın, Sırrı Süreyya Önder'in naaşı saat 11.00'da Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne gelecek, bir tören düzenlenecek. Bütün Türkiye halklarını, bütün İstanbulluları Sırrı Süreyya Önder'i uğurlamak için öncelikle Taksim'e bekliyoruz" dedi.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze töreni sonrası Önder'in Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Koçyiğit, "Barış mücadelesi veren büyük bir yoldaşımızı kaybettik. Meclis başkanvekilimizi, İmralı heyetimizin üyesini kaybettik. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.

Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise, "Çok üzgünüz. 18 gün boyunca Sırrı başkan direndi ama maalesef onu yitirdik. Onun barış mücadelesi hepimiz için gerçekten yol göstericidir. Onun mücadelesi bugünden sonra da yaşayacak. Yarın önce AKM'de sonra da Zincirlikuyu'da kendisini uğurlayacağız. Türkiye'nin her yerinden, İstanbul'a gelemeyenlerin, il ve ilçe binalarımızda taziyeleri kabul edilecek. Tüm Türkiye halklarını bu acı günde dayanışmaya, ortaklaşmaya, yan yana gelmeye, barışa sahip çıkmaya, Sırrı Süreyya Önder'in anısına sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sırrı Süreyya Önder İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

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