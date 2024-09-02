Şişli Belediyesi \'Biz Şişli\' etkinlikleriyle başladı

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Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Biz Şişli' etkinlik dizisi; 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde konserle başladı.

Şişli'nin tarihi dokusunu, çok kültürlü mirasını ve birlikte yaşama deneyimini tüm şehre, ülkeye ve dünyaya tanıtmayı hedefleyen 'Biz Şişli'nin ilk etkinliğinde Maçka Demokrasi Parkı'nda; Kardeş Türküler'in yanı sıra Yunan sanatçılar Katerina Papadopoulou, Kyriaksos Tapakis ile Suriye asıllı Ermeni şarkıcı Lena Chamamyan sahne aldı. Konser öncesinde konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Biz Şişli" etkinlikler serisinin kültür ve sanatın birleştirici gücü olarak ortaya çıktığına vurgu yaptı.

Başkan Şahan, 'Biz Şişli' ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Sizlere soracaklar 'Biz Şişli nedir?' diye. Biz Şişli, Kurtuluş demek, Tatavla demek. Biz Şişli, Kuştepe, Mecidiyeköy, Şişli'deki cemevi, cami, kilise; Biz Şişli, burada birlikte, kardeşçe yaşayan Türk'ü Kürt'ü, Alevisi ve Sünnisi, Ermenisi; Biz Şişli hepimiziz. Biz Şişli, kurtuluş mücadelesini buradan başlatan Atatürk'ün Atatürk Evi. Biz Şişli, katliama inat Filistin'de barış diyen bizler. Ötekileştirmeye, kutuplaştırmaya inat savunacağımız ve kültür sanatın birleştirici gücüyle savunacağımız, anlatacağımız; 2025'in haziran ayına kadar konserlerle, sergilerle anlatacağımız bir etkinlik dizisiyle başlıyoruz. Her şeye inat biz olana sahip çıkmalıyız. Bunu bu topraklar hak ediyor."

Başkan Şahan halay çekti

Konserin son bölümünde Kardeş Türküler'in davetiyle başta Şişli Belediye Başkanı Şahan olmak üzere tüm belediye meclis üyeleri ve davetlilerle birlikte 'barış' için halay çekti. Aynı anda konser alanında yüzlerce kişi de barış ve kardeşlik için halaya katıldı.

"Biz Şişli" hakkında

Biz Şişli, müzik, sinema, tiyatro, mimari, gastronomi gibi alanlarda gerçekleştirilecek etkinlikler her ay farklı bir tema başlığı altında düzenlenecek. Aynı zamanda Şişli'de yaşayan sanatçı ve zanaatçılar, çalışmalarını bu etkinlikler çerçevesinde sergileme olanağı da bulacak. Biz Şişli, etkinlik dizisi Şişli'nin okullarından parklarına, dini mekanlarından sokaklarına uzanan geniş bir alanda, her bir noktayı bir karşılaşma mekanı haline getirmeyi amaçlıyor. Program çerçevesinde; kapalı mekanlarda ve açık alanlarda konserler, film gösterimleri, tiyatro ve dans gösterileri, geziler, kültür turları, paneller, söyleşiler, performanslar, gastronomi etkinlikleri, sergiler, atölyeler ve karnavallar düzenlenecek. Geleneksel ve modern unsurların harmanlandığı bu etkinlikler, Şişli'nin çok kültürlü yapısını ve birlikte yaşama politikasını sanatın imkanlarıyla tüm yurttaşlara duyuracak.

Etkinlik takvimi ise şöyle:

Açılışı Kardeş Türküler'in konseriyle gerçekleşen 'Biz Şişli'; 2025'in haziran ayına kadar sürecek olan etkinlik temaları ise şu şekilde:

Ekim ayı - Köprüler Kurmak

Kasım - Zamanın İzinde

Aralık - İnançlar, Ritüeller

Ocak -Tanıklık

Şubat -Ses, Söz, Dil

Mart - Açık diyalog

Nisan - Kapılar Arası Bağlar

Mayıs- Dayanışma ile Geleceğe - İSTANBUL