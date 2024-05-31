Şişli Belediyesi, Şişli Ekolojik Çevre Festivali düzenliyor - Son Dakika
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Şişli Belediyesi, Şişli Ekolojik Çevre Festivali düzenliyor

Şişli Belediyesi, Şişli Ekolojik Çevre Festivali düzenliyor

Şişli Belediyesi, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında çevre bilincinin artırılması ve çevre sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla 1-8 Haziran tarihleri arasında "Şişli Ekolojik Çevre Festivali" düzenleyecek.

31.05.2024 15:28  Güncelleme: 15:34
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Şişli Belediyesi, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında çevre bilincinin artırılması ve çevre sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla 1-8 Haziran tarihleri arasında "Şişli Ekolojik Çevre Festivali" düzenleyecek.

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenecek, Şişli Ekolojik Çevre Festivali, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek hedefiyle ilçe genelinde bir hafta sürecek bir dizi etkinlikle gerçekleşecek. Etkinliklerde her yaş grubunu kapsayan birçok aktivite yer alacak.

Şişli Ekolojik Çevre Festivali hakkında değerlendirmede bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, dünyanın geleceğine sahip çıkmak için yeşil dönüşümü önemsediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gezegenimizin ekolojik sınırlarının aşılmaya başlandığı günümüzde, sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şişli Ekolojik Çevre Festivali'yle; sıfır atık, geri ve ileri dönüşüm, karbon nötr, yeşil ulaşım hedefleri doğrultusunda yurttaşlarımızla ortak akılda buluşmayı ve ortak bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. 'BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' ve imzacısı olduğumuz 'İklim Dostu Kentler Taahhütnamesi' ve 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı İzleme Raporu' altında şehrimizi ve ilçemizi iklim krizinin olumsuz etkilerine dair korumak adına somut adımlar atacağız. Akıllı şehir uygulamaları, enerji verimliliği teknolojileri ve çevre dostu altyapı projeleriyle Şişli'mizi geleceğe hazırlayacağız. Şişli'deki sektörlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na tam uyumunu sağlamak üzere döngüsel ekonomiye geçiş, geri ve ileri dönüşüm süreçlerine yönelik destekler vereceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeleri olarak iş birliklerimizi bu kapsamda kararlılıkla devam ettireceğiz. Kapsayıcı belediyecilik ilkelerimizce yurttaşlarımızın da süreçlere etkin katılımını sağlayarak İstanbul'un kalbi Şişli'de, daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Ekolojik çevre festivali bir hafta sürecek

Öte yandan yarın başlayacak programın ilk gününde, plastik kirliliğine ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılmasına dikkat çekebilmek adına Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde "Dünya Bizim Evimiz" adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Ücretsiz ve iki seans olarak oynanacak oyuna 600 çocuk katılım sağlayacak. Eş zamanlı olarak yine Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde Sualtı Temizleme Derneği tarafından denizlere atılan atıkların fotoğraflandığı bir fotoğraf sergisi de açılacak. Sergi, hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Bisiklet tutkunları çevre için Şişli'den Üsküdar'a pedal çevirecek

2 Haziran'da ise Şişli Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Bisikletliler Derneği ve Trafikte Ortak Akıl Derneği işbirliğinde "Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi" düzenlenecek. Bisiklet tutkunları, Şişli'den başlayacak maratonda 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçerek, Üsküdar'a kadar pedal çevirecek. Etkinlikle bisiklet kullanımının teşvik edilmesinin yanı sıra çevresel ve sağlıklı yaşama katkı sağlamasına; ayrıca trafik sıkışıklığının azaltılması, karbon salınımının düşürülerek hava kalitesinin iyileştirilmesine dikkat çekilecek.

Maçka Sanat Parkı'nda atık azaltılmasına yönelik atölye etkinlikleri düzenlenecek

5 Haziranda Nilüfer Hatun Ortaokulu'nda düzenlenecek, 'Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası' ile bir sene boyunca Şişli'deki okulların topladığı atık miktarları açıklanarak ve en çok atık toplayan okullara çeşitli ödüller verilecek. 6 Haziran tarihinde İBB Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi'nde İklim Öncüleri Kulübü tarafından Çevre haftası temalı "Çoklu Krizler Çağında Değişime Öncülük Etmenin Binbir Türlü Yolu!" konulu bir panel düzenlenecek. 7 Haziran'da Maçka Sanat Parkında ikinci el kıyafeti kitap gibi satışların yapılacağı, atık miktarlarının azaltılmasına yönelik gün boyu atölyelerin olacağı bir etkinlik düzenlenecektir. Yeniden kullanım ve geri dönüşüm konularında yapılan atölyelerle, katılımcılara pratik bilgiler ve beceriler kazandırılarak eski eşyaların nasıl tamir edileceği, dönüştürüleceği veya farklı şekillerde kullanılabileceği konusunda bilgiler aktarılacak. Festivalin son gününde ise Maçka Sanat Parkı'nda Good4Trust işbirliğinde "5. İyilik Şenliği" gerçekleşecek. Yerel ve etik üretimi destekleyen üreticilere platform sağlayan oluşum, adil ve çevre dostu bir yaşam tarzına dikkat çekecek. Bu kapsamda katılımcıların yerel üreticilerden alışveriş yapmasını, sürdürülebilir ve adil ticaretin önemine, yerel ekonominin canlandırılmasına, üretim süreçlerinde çevreye ve çalışan haklarına duyarlı olunması teşvik edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Belediyesi, Şişli Ekolojik Çevre Festivali düzenliyor - Son Dakika

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