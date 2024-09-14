Şişli Plak Festivali Müzikseverleri Buluşturdu - Son Dakika
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Şişli Plak Festivali Müzikseverleri Buluşturdu

Şişli Belediyesi'nin düzenlediği 'Şişli Plak Festivali' yoğun ilgiyle başladı. Festivalde söyleşiler, imza etkinlikleri ve plak mezatları yer alırken, Gaye Su Akyol ve Miskinler gibi sanatçılar sahne aldı. Başkan Resul Emrah Şahan, festivalin geniş içeriği ve toplumu bir araya getirme amacını vurguladı.

14.09.2024 17:11
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Şişli Belediyesi'nin müzikseverleri buluşturduğu 'Şişli Plak Festivali' başladı. Söyleşiler ve plak mezatlarıyla renkli etkinliklerin yer aldığı festivalin ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Plak Festivali ile ilgili Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Çok kapsamlı, geniş ve derin bir içeriğe sahip. Sanatçılarıyla, söyleşilerle ve İstanbul'un birçok yerinden gelmiş plakçılarıyla burada, yurttaşlarımızla buluşuyoruz. Bu konuya meraklı vatandaşlarımız için çok güzel bir anı olur" dedi.

Şişli Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Şişli Plak Festivali'nin 4'üncüsü, Feriköy Organik Pazarı otoparkında başladı. Müzikseverler, 'Şişli Plak Festivali'ne ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Festivalin ilk gününde, söyleşiler, imza etkinlikleri ve plak mezatları yapıldı. Daha sonra etkinlikte, Gaye Su Akyol ve Miskinler sahne aldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, festival alanını ziyaret etti. Plak stantlarını gezen Başkan Şahan, müzikseverlerle sohbet etti. Plak Festivaline ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Şahan, "4'üncüsünü düzenlediğimiz Plak Festivali'nde birlikteyiz. Bu sene farklı olarak Şişli ve Kadıköy Belediyesi ortaklaşa yapıyoruz. 'İki yaka plakla buluşuyor' mottosuyla çıktık. Yurttaşımızı festivallerle, kültür projeleriyle birleştiren, doğru projelerle bir araya getiren, onları kamusal alana çeken işler üretmeye çabalıyoruz. Burada yaptığımız plak festivali, çok kapsamlı, geniş ve derin bir içeriğe sahip. Sanatçılarıyla, söyleşilerle ve İstanbul'un birçok yerinden gelmiş plakçılarıyla burada, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hem Şişli'nin hem Kadıköy'ün keyifli vakit geçirmesini isterim" ifadelerini kullandı.

"Koleksiyon merakım var, derinleştirmeye çalışıyorum"

Başkan Şahan, plak koleksiyonu olduğunu belirterek, "Bir koleksiyon merakım var ama derinleştirmeye çalışıyorum. Müziğe tabii ki merakım var. Şehir plancısı, belediye başkanı olmasam muhtemelen müzisyen olurdum. Plakların içine girdim, çıkamıyorum. Çok da keyifli. Bazı aradığım şeyleri standın birinde buldum. Bu konuya meraklı yurttaşlarımız için çok güzel bir anı olur" şeklinde konuştu.

"4 senedir hep geliyorum"

Festivale katılan Şaban Alikoç, "Çocukluğumuzdan beri plak sevgisi vardı. Hiçbir zaman o sevgimiz geçmiyor. Seneler oldu hala peşindeyiz. Plakları yeniden basmaya başladılar. 400-500 tane evde plağım var. Evde olmayanlara bakıyorum. Plaklar çok pahalı, parasına değer olursa alabilirim. Ortam çok güzel. 4 senedir hep geliyorum. Müzikseverler için çok zevkli bir olay" dedi.

"Plak severlerin mutlaka gelmesi gereken bir festival"

Plak Festivali'nin güzel geçtiğini belirten Zorbay Sucu ise, "Bütün festivallere geldim. Çok güzel. Konserlerini de takip ettik. Plak severlerin mutlaka gelmesi gereken bir festival. Bunun dışında hiçbir plak festivaline gitmiyorum. Burada çok dostane bir ortam var. Her plağı yabancı ya da Türk birçok albümü bulma şansınız var. Satanlar da çok güzel, insan ilişkileri çok iyi" ifadelerini kullandı.

Tolga Akyıldız'ın anısına özel program

Şişli Plak Festivali'nde, yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci ve müzik yazarı Tolga Akyıldız da anılıyor. Festival programında; Evrencan Gündüz, Can Güngör, Taner Öngür, Serap Yağız, Ezgi Aktan, Banu Kanıbelli ve Asena Akan gibi önemli isimler Tolga Akyıldız anısına akustik konserler verecek. Ayrıca festival katılımcıları, Plaktan Dj Mix ve Scratching atölyesine de katılma imkanı bulacak. Festivalde gerçekleşecek ücretsiz konserler kapsamında yarın akşam; Sena Şener ve Karsu müzikseverlerle buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Plak Festivali Müzikseverleri Buluşturdu - Son Dakika

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