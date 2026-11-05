Sivas Merkez 1. OSB'de 100 öğrenci kapasiteli bakımevi ve anaokulu hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Merkez 1. OSB'de 100 öğrenci kapasiteli bakımevi ve anaokulu hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Merkez 1. OSB\'de 100 öğrenci kapasiteli bakımevi ve anaokulu hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sivas Merkez 1. OSB'de ORAN'ın SOGEP desteğiyle 100 öğrenci kapasiteli gündüz bakımevi ve anaokulu hizmete hazırlanıyor. Çalışan ebeveynlerin çocuk bakımına erişimini kolaylaştıracak tesis, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "Sanayi'de Okul Öncesi Eğitim Var-Organize Sanayi Bölgesi Gündüz Bakımevi ve Anaokulu Projesi", Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan ebeveynlerin çocuk bakımına erişimini kolaylaştırmayı ve özellikle kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor.

Sivas Valiliği öncülüğünde başvuru sahibinin Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi olduğu projede Sivas İl Özel İdaresi proje ortağı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise iştirakçi olarak yer alıyor.

"Sanayi'de Okul Öncesi Eğitim Var - Organize Sanayi Bölgesi Gündüz Bakımevi ve Anaokulu Projesi" ile hayata geçirilen modern donanımı ve 100 öğrenci kapasitesiyle hizmet vermeye hazırlanan tesisin bölgedeki kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırarak sanayide istihdamın güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

100 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek

Modern donanımıyla hizmet vermeye hazırlanan tesis, 100 öğrenci kapasitesine sahip olup farklı yaş gruplarına yönelik tasarlanan 4 sınıfın yanı sıra yemek salonu, etkinlik ve gösteri merkezi, rehberlik odası ve idari birimlerden oluşuyor. Çocukların gelişimini destekleyecek bahçe ve oyun alanlarıyla donatılan tesiste güvenli ve nitelikli okul öncesi eğitim ve bakım hizmeti sunulacak. Hizmetlerin yürütülmesi için en az 24 personelin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Kadınların iş hayatında kalmasına destek olacak

Proje, çocuk bakım hizmetine erişimi kolaylaştırmanın ötesinde, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendiren bir sosyal kalkınma yatırımı niteliği taşıyor. Çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle çalışamayan veya işinden ayrılmak zorunda kalan kadınların yeniden istihdama kazandırılması, çalışan kadınların ise iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi daha kolay kurarak kariyerlerine kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

OSB içinde erişilebilir ve nitelikli bir bakım hizmeti sunulmasıyla kadınların istihdam önündeki yapısal engellerden biri azaltılacak, kadınların sanayi sektöründeki varlığı güçlenecek ve iş gücüne katılımda fırsat eşitliği desteklenecek. Proje ayrıca bölgedeki işletmelerin çalışanlarını korumasına, iş gücü devamlılığını sağlamasına ve aile dostu uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunacak.

Kaynak: İHA
EğitimÇocukSivasKadınYerelOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama
Bir ilimiz yasta Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
Bunu da gördük “Fırıncıdan 4 çocuk yaptı“ denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı Bunu da gördük! "Fırıncıdan 4 çocuk yaptı" denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
16:46
Afyonkarahisar’da araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar’da araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu
16:40
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
16:18
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
16:07
CHP, Mustafa Sarıgül’ün ipini çekti
CHP, Mustafa Sarıgül'ün ipini çekti
16:05
Bahçelievler’deki göçükte 1 can kaybı
Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı
15:32
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 17:04:00. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas Merkez 1. OSB'de 100 öğrenci kapasiteli bakımevi ve anaokulu hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android