Sivas'ta araç sayısı 172 bini geçti - Son Dakika
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Sivas'ta araç sayısı 172 bini geçti

30.06.2022 10:52
Sivas'ta araç sayısı 172 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Mayıs ayında motorlu kara taşıtı sayısı 172 bin 206 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların 90 bin 512'sini otomobil, 34 bin 379'unu traktör, 27 bin 672'sini kamyonet, 8 bin 511'ini motosiklet, 6 bin 268'ini kamyon, 3 bin 12'sini minibüs, bin 261'ini otobüs, 591'ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

6 bin 132 aracın devri gerçekleştirildi

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Mayıs ayında 6 bin 132 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 316'sını otomobil, 105'ini minibüs, 28'ini otobüs, 879'unu kamyonet, 130'unu kamyon, 164'ünü motosiklet, 14'ünü özel amaçlı araçlar, 496'sını da traktör oluşturdu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta araç sayısı 172 bini geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta araç sayısı 172 bini geçti - Son Dakika
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