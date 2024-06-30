Sivas'ta İzinsiz Ağaç Kesimi İddiası - Son Dakika
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Sivas'ta İzinsiz Ağaç Kesimi İddiası

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Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Karalar Köyü Muhtarı Erdal Çakır, ilçede bir şirket tarafından izinsiz olarak ağaç kesimi yapıldığını iddia ederek yetkililere seslendi. Çakır, ağaçların kesilip damga vurulduktan sonra götürüldüğünü ve yolların kafalarına göre yapıldığını belirtti. Muhtar Çakır, yaşananları görüntüleyerek yetkililere seslendi ve şirket çalışanları tarafından çekim yapmasının engellenmeye çalışıldığı anlar kameralara yansıdı.

30.06.2024 11:10
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(SİVAS) - Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Karalar Köyü Muhtarı Erdal Çakır, ilçede bir şirket tarafından izinsiz olarak ağaç kesimi yapıldığını iddia ederek yetkililere seslendi. Çakır, "Sayın Sivas Valim, ormanların yok oluşuna duyarsız kalmayın. Özel şirketler katliam, kırım yapıyor. Önce çamı kesiyorlar, sonra damga vuruyorlar ve götürüyorlar. Yolu yapıyorlar kafalarına göre. Birileri bu katliama dur desin" dedi.

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Karalar Köyü Muhtarı Erdal Çakır, ilçede bulunan ve Sivas Orman Bölge Müdürlüğü denetimi altında olan Törlelag ve Dikmen mevkilerinde yüzlerce ağacın bir şirket tarafından usulsüz olarak kesildiğini iddia etti. Muhtar Çakır, özellikle hayvanlarını otlattıkları Törlelag ve Dikmen mevkisinde ağaçları kesmek için ormanlık alanda yol çalışması yapıldığını, damgasız binlerce taze kızıl çam ağacının kesildiğini öne sürerek, önce ağaçların kesildiğini sonradan damga vurup resmileştirildiğini iddia etti ve yaşananları görüntüledi. Çakır'ın, ağaçları kesen ve taşıyan şirket elemanlarını görüntülemek istediği esnada çekim yapması engellenmek istendi.

Muhtar Çakır, ağaç kesimlerinin olduğu bölgeden çektiği videolarla yetkililere şu şekilde seslendi:

"Sayın vekilim, görüyorsunuz değil mi? Usulsüz kesimler bunlar. Yolların hiçbir izni yok, şefine, memuruna soruyorum izin yok. Allah aşkına inanın, insanın vicdanı sızlıyor. Buna bir dur diyelim. Burası Yıldızeli Karalar Köyü'nün hayvanlarını otlattığı bir yer, katliamın yapıldığı yer. Sayın grup başkanvekilim, sizleri inandırmak için öyle bir yöntem bulmuşlar ki; önce çamı kesiyorlar, yolu yapıyorlar kafalarına göre. Sonra da damga vuruyorlar. Bakın Allah aşkına, bu çam kesilir mi? Genç yaşta ama böyle bir katliam yapılıyor. Buralar böyle uygunsuz kesim. Özellikle bakın, sayın vekillerimiz, damgası yok. Vallahi de damgası yok, yemin ediyorum damgası yok. Buna da sonradan vuracaklar. Önce yolsuzluk, usulsüzlük, adaletsizlik, sonra da kağıt üzerinde resmileştiriyorlar. Tüm hukukçulara sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti nüfusuna kayıtlı tüm hukukçu arkadaşlara sesleniyorum, buna 'dur' diyelim. Doğayı, yaşamı sevenlere sesleniyorum, bu izinsiz, bu katliama dur diyelim.

Şirket çalışanları Muhtar Çakır'ın çekim yapmasını engellemek istedi

Karalar Köyü Muhtarı Erdal Çakır, orman içerisinde çekim yaptıktan sonra kesim yapan şirketin TIR'ları yüklediği alana giderek kesilen ağaçların TIR'lara yüklenmesi anını görüntülemek istedi. Şirket yetkilileri ise Muhtar Erdal Çakır'ın çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Muhtar Çakır bu duruma tepki gösterdi. O anlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta İzinsiz Ağaç Kesimi İddiası - Son Dakika

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