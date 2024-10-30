Sivas\'ta Yün Yorgan Talebi Arttı

Yerel

Sivas'ta havaların soğumasıyla beraber yün yorgana talep arttı. 40 yıldır yün yorgan işlemesi yapan Şinasi Toprak, siparişleri yetiştirebilmek için günde 16 saat mesai yaptığını söyledi.

Sivas'ta ve yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile yün yorganlara talep arttı. Astım ve alerji gibi solunum sıkıntıları yaşayanlar yün yorganı tercih ediyor. Köylerden temin edilen koyun yünü fabrikalarda veya mahalle aralarında kadınlar tarafından yıkanıp temizlenerek yorgan yapımı için hazır hale getiriliyor. Sivas'ta 40 yıldır yün yorgan işlemesi yapan Şinasi Toprak, babasından öğrendiği mesleğin son temsilcilerinden. Sivas soğuk olduğu için daha çok yün yorganların tercih edildiğini söyleyen Toprak, sağlık açısından yünün birçok faydası olduğunu ifade etti.

"Yün ve ipek yorgan yapıyorum"

40 yıldır yün yorgan imalatı yapan Toprak, "4O yıldır bu mesleği yapıyorum. Babadan kalma mesleğimizdir. İlkokuldan çıkar babamızın yemeğini alıp hemen dükkana giderdik. Bu sayede mesleği öğrendik, yıllardır da bu mesleği yapıyoruz. Yün, ipek yorgan yapıyorum burada. Tek kişilik bir yün yorganın yapımı ortalama bir buçuk, iki saattir. Yapımında dikkatli bir şekilde dikmek gerekiyor. İnceliklerini de ancak biz biliriz, müşteri pek bilmez dikimindeki incelikleri. Biz isteğe bağlı olaraktan yorgan yapıyoruz. Yüne alerjisi olan insanlar oluyor, onlara da elyaf yorgan imalatı yapabiliyoruz. Sivas kış memleketi olduğu için yün yorgan burada daha çok tercih ediliyor. Sağlık açısından ve sıcak tutma açısından yünün birçok faydası var. Kullanmış olduğumuz yünleri de köylerimizden temin ediyoruz. Fabrikalarda, mahalle aralarında kadınlara yıkattırıyoruz, temizletiyoruz, dikime hazır bir hale getiriyoruz" dedi.

"Çok yorucu bir meslek"

Oturduğu yerden para kazanıyormuş gibi gözükse de dışarıdan göründüğü gibi olmadığını belirten Toprak, "Benim yapmış olduğum yün yorganların fiyatı tek kişilikler bin 500 lira, çift kişilikler bin 750 lira. Müşteri yününü ve bezini getirir ise el emeği olarak, tek kişiliği 400 lira, çift kişiliği 500 liraya sırıyıp teslim ediyoruz. Bizim işimiz ağır iş. Oturduğunuz yerden para kazanıyormuşsunuz gibi gözükse de dışarıdan göründüğü gibi değil. Gün içerisinde insanların siparişlerini yetiştireceğim diye 15-16 saat çalıştığımız oluyor. O yüzden çok yorucu bir meslek. Yeni eleman kesinlikle yetişmiyor. Benim kalfalık dönemimde babamın yanında tezgahta çalışan en az 4-5 tane elemanımız olurdu. Şu anda bütün yorgancıları gezecek olursanız hiçbirinin yanında, tezgahında bir tane eleman yok. Yeni eleman yetişmiyor" diye konuştu. - SİVAS