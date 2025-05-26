Skylax\'tan Filipinlilere Mutluluk Projesi

Uluslararası ticaret ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Skylax CEO'su Muhammet Aydın, Türkiye'nin tanıtımını yaptığı uluslararası sosyal projesi kapsamında bu kez Filipinli çocukların yüzünü güldürdü.

Uluslararası ticaret ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Skylax Elektronik Teknolojileri ve Gıda Sanayi A.Ş. CEO'su Muhammet Aydın, Filipinler'in Cebu şehrinde anlamlı bir gönüllülük faaliyetine imza attı. Cebu'ya bağlı Olango Adası'ndaki Baring Elementary School'da gerçekleştirilen etkinlik, çok uluslu katılımla hayata geçirildi.

Filipinler'de faaliyet gösteren dil okullarından B'Cebu Academy ve Türkiye Koordinatörü İbrahim Halil Maral iş birliğiyle hayata geçirilen bu anlamlı organizasyonda; okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları karşılandı. Etkinlikte Türk öğrencilerin yanı sıra Japon, Çinli ve Güney Koreli gönüllüler de aktif olarak yer aldı. Uluslararası sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi Filipinli öğrenciler, kendileri için hazırlanan hediyelerde mutlu oldu.

Türk öğrenciler, etkinlik kapsamında Türkiye'nin kültürel tanıtımını yaparken; Filipinli çocuklarla birebir iletişim kurarak unutulmaz anılar paylaştı. Yaklaşık 3 saat süren bu etkileşimli program, hem gönüllüler hem de öğrenciler için değerli bir deneyim sundu.

Denizlili hayırsever işadamı Muhammet Aydın, projeyle ilgili yaptığı açıklamada; "Bu anlamlı ziyaret hem Filipinli öğrenciler hem de katılımcı gençler için örnek bir uluslararası dayanışma projesi oldu. Dünyanın neresinde olursak olalım, çocukların yüzündeki gülümseme her şeye değer. Bu projeyi yalnızca bir yardım değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olarak görüyoruz. Eğitime ve insani yardımlara verdiğimiz destekle, sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ