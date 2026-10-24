Söğüt'te 154 bin voltluk hattın bölümüne yüksek gerilim verilecek - Son Dakika
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Söğüt'te 154 bin voltluk hattın bölümüne yüksek gerilim verilecek

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Söğüt\'te 154 bin voltluk hattın bölümüne yüksek gerilim verilecek
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 154 bin voltluk enerji hattının bir bölümüne yüksek gerilim verilecek. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, vatandaşları can ve mal güvenliği için uyararak elektrik direklerine tırmanmanın ve enerji hatlarına yaklaşmanın hayati tehlike oluşturduğunu belirtti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 154 bin voltluk enerji hattı için uyarı yapıldı.

Söğüt ilçesinden geçen 154 bin voltluk enerji iletim hattının bir bölümüne yüksek gerilim verilecek. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, vatandaşları can ve mal güvenliği konusunda dikkatli olmaları için uyardı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Paşalar-Söğüt-Eskişehir 3 Enerji İletim Hattı'nın Bozüyük Trafo Merkezi ile Şahin RES Trafo Merkezi arasındaki bölümüne yüksek gerilim uygulanacak. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliği açısından bu uyarıyı dikkate almalarını önemle rica ediyorum. Elektrik direklerine tırmanmak ve enerji iletim hatlarına yaklaşmak hayati tehlike oluşturuyor. Tüm vatandaşlarımızdan gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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