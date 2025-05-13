ŞOK Marketler 2025'te Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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ŞOK Marketler 2025'te Büyümeye Devam Ediyor

ŞOK Marketler 2025\'te Büyümeye Devam Ediyor

ŞOK Marketler, 2025'in ilk çeyreğinde 54 milyar TL ciro elde etti, mağaza sayısını 11 bin 18'e çıkardı.

13.05.2025 10:53
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ŞOK Marketler, 2025 yılının ilk çeyreğinde 54 milyar TL'ye ulaşan cirosu ve 11 bin 18 mağazasıyla büyümesini sürdürdü.

ŞOK Marketler, 2025 yılının ilk çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre 2025 yılının ilk üç ayında ŞOK Marketler net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 5 artırarak 54 milyar TL'ye ulaştırdı. Mağaza sayısını 11 bin 18'e çıkaran şirket, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Kampanyalarla bütçelere destek

ŞOK Marketler Ramazan'a özel 100 temel ihtiyaç ürününü 2024 Mart ayı fiyatlarıyla satışa sunarak müşterilerinin yanında olmaya ve ekonomiye katkı sağlamaya devam etti. ŞOK Marketler, yılın ilk çeyreğinde "Her Gün Ucuz Fiyat", "ŞOK Ucuz Hep Ucuz" ve sadakat uygulaması Win'e özel kampanyalarıyla da müşterilerinin bütçesini desteklemeyi sürdürdü. Başta temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde olmak üzere hemen tüm ürün gruplarında müşterilerine hesaplı alışveriş imkanı sundu.

Tarladan Sofraya Doğru Tarım projesiyle yerli üreticiye katkı sağlanıyor

Yerli üreticiye verdiği destekle öne çıkan ŞOK Marketler, bu dönemde "Tarladan Sofraya" yaklaşımını ŞOK'un özel markası olan Lio Zeytin ile sürdürdü. Sofralık zeytin kalitesinin yüksek olduğu Manisa'nın Akhisar ve Bursa'nın Gemlik bölgelerinin verimli zeytin bahçelerinden toplanan zeytinler doğal fermentasyon işlemine tabi tutuluyor. Üretimin her aşamasında kontrol edilerek el değmeden paketlenip raflarla buluşuyor. Hem kaliteli ürünü tüketiciye uygun fiyata sunan hem de yerli üreticiyi destekleyen model ile ŞOK Marketler sürdürülebilir tarım ve yerel kalkınmaya katkı sağlamaya devam etti.

"ŞOK'ta Ben de Varım" ile kadınlara destek

ŞOK Marketler "ŞOK'ta Ben de Varım" projesiyle kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği ürünleri mağazalarında müşterilerle buluşturmayı sürdürüyor. Proje ile kadınların üretime katılımı desteklenerek ekonomik ve sosyal olarak güçlenmeleri hedefleniyor.

Uğur Demirel: "Yatırımlarımızla müşteri deneyimini iyileştiriyor, topluma ve ekonomiye katkı sunuyoruz"

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, 2025 yılı ilk çeyrek performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bu yılın ilk çeyreğinde de yatırımlarımızı sürdürürken hem müşterilerimizin bütçesine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik. Ramazan ayında geçen yılın fiyatlarıyla ve sunduğumuz özel indirimlerle müşterilerimizin yanında olduk. Düzenlediğimiz kampanyalarla her gün daha fazla müşterimize kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak için çalıştık. Tüm bu kampanyalarımızın yanı sıra Win sadakat programımıza özel avantajlarımızla Win'li müşterilerimize ekstra indirim ve kazanç sağlıyoruz. "Tarladan Sofraya" doğrudan alım modeliyle mağazalarımızda satışa sunduğumuz ürünlerimiz, yerli üretime olan desteğimiz, kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz iş birlikleri ile müşterilerimizi ve paydaşlarımızı memnun ederken topluma da katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi bakış açımızla yatırımlarımızı sürdürerek büyümeye, topluma ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ŞOK Marketler 2025'te Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

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