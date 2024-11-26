ŞOK Marketler'den Deprem Bölgesine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ŞOK Marketler'den Deprem Bölgesine Destek

ŞOK Marketler\'den Deprem Bölgesine Destek

ŞOK Marketler, EBRD ve Akbank iş birliğiyle deprem bölgesindeki tedarikçilere finansman desteği sunacak.

26.11.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞOK Marketler ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Tedarik Zinciri Finansmanı programı başlattı. İmzalanan anlaşma ile programın paydaşlarından Akbank aracılığıyla ve EBRD'nin katkısıyla, ŞOK Marketler'in deprem bölgesindeki tedarikçilerine finansman desteği sağlanacak.

ŞOK Marketler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Akbank iş birliğiyle deprem bölgesindeki tedarikçileri desteklemek amacıyla Tedarik Zinciri Finansman programı başlattı. 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Ankara'da düzenlenen imza töreniyle programın resmi açılışı gerçekleşti. Tedarik zinciri finansmanı ve sürdürülebilirlik odaklı bu kapsamlı proje, 2023 yılı deprem felaketini yaşayan bölgede ekonomik ve sosyal iyileşmeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Deprem bölgesindeki tedarikçilere finansman desteği

ŞOK Marketler'in deprem bölgesindeki tedarikçilerini kapsayan program bünyesinde, EBRD ve Akbank'ın da katkılarıyla, tedarikçilerin uygun maliyetli finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması suretiyle nakit akışlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece tedarikçilerin mali yapıları güçlendirilirken bölgedeki kesintisiz üretim ve tedarik süreçleri de geliştirilecektir. Aynı zamanda bölgedeki istihdama da katkı sağlanacaktır.

Sürdürülebilir kalkınmaya ve nitelikli insan kaynağının artmasına katkı

Program tedarikçilerin yalnızca finansal ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda EBRD, katılımcı tedarikçilere Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performanslarını geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık ve teşvik paketi de sunuyor. Avrupa Birliği'nin Pre-Accession Assistance (IPA) II fonu kapsamında desteklenen program, önceden belirlenen hedeflere ulaşılması şartıyla tedarikçilere EBRD tarafından teşvik imkanı tanıyor. Fon programının öncelikli hedefleri arasında tedarikçilerin insan kaynakları yeterliliğinin artırılması ve deprem felaketi sonrası bölgeden ayrılan nitelikli iş gücünün tekrar bölgeye dönerek üretime katkı vermesi bulunuyor. Tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek karbon ayak izlerini azaltmaları da yine programın kritik amaçları arasında yer alıyor.

ŞOK Marketler'den dayanışma ve sürdürülebilirlik vurgusu

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel törende yaptığı konuşmada ŞOK Marketler'in sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını ve deprem bölgesindeki tedarik süreçlerinin kesintisiz sürmesine yaptığı katkıyı vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Deprem bölgesindeki tedarikçilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek bizim önceliğimiz. Bu program, tedarikçilerimizin finansal yapılarını güçlendirmenin yanı sıra sürdürülebilir iş modelleri ile operasyonel verimliliğin gelişmesine ve bölgede istihdamın artmasına imkan sağlayacak. Aynı zamanda bu program ile, göç eden iş gücünü geri kazandırmaya yönelik faaliyetlerle bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunulacak. Bu proje yalnızca tedarik zincirini güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında da önemli bir adım oluşturacak. Bu program vesilesiyle deprem bölgesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şok Market, Şok Market, Ekonomi, Akbank, Deprem, Finans, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel ŞOK Marketler'den Deprem Bölgesine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
22:47 50 ülkeden İsrail’i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi
14:31 İdol olarak gördüğü isim Arda Güler’e hayran kaldı İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:27 Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü
14:18 O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7’sini dünyaya sattı O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7'sini dünyaya sattı
14:15 Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi
14:14 Dünya devi Galatasaray’ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır
14:10 Asgari ücret ve memur zammı birçok kalemi etkileyecek Asgari ücret ve memur zammı birçok kalemi etkileyecek
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 10:31:20. #1.13#
SON DAKİKA: ŞOK Marketler'den Deprem Bölgesine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.