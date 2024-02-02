Söke Belediyesi Akçakonak Mahallesi\'nde Yol Çalışmalarını İnceledi

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Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Akçakonak Mahallesi'nde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Söke Belediyesi, ilçenin yollarını yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Akçakonak Mahallesi'nde de çalışmalar sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Arıkan, sahada bulunan ekiplerle sohbet edip, kolay gelsin dileklerini iletirken çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve en kısa sürede tamamlanacağını belirten Arıkan, şunları söyledi:

"Muhtarımız Mustafa Yıldırım, Fen İşleri Müdürüm Serkan Abacı, Basın Danışmanım Levent Tuncer ve Danışmanım Yağız Pullukcu ile birlikte Akçakonak mahallemize geldik. Burada yapılan çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımız çok iyi bir çalışma gerçekleştirerek ham haldeki bu yolun çok kısa bir sürede yaklaşık bin 400 metrekare kilit parke taşı kısmını döşediler. Akçakonak mahallemizde çalışmalarımız devam edecek. Nasipse 5-6 gün daha burada işimiz var ve toplamda 3 bin 500 metrekare parke taş döşemiş olacağız. Akçakonak mahallemize hayırlı olsun. Muhtarımıza verdiğimiz, mahallemize verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Halkımız da yapılan çalışmalardan memnun. Burada çalışan işçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum."