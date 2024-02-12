Söke Belediyesi İlkokullarda Sıfır Atık Eğitimlerine Başladı - Son Dakika
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Söke Belediyesi İlkokullarda Sıfır Atık Eğitimlerine Başladı

Söke Belediyesi İlkokullarda Sıfır Atık Eğitimlerine Başladı

Söke Belediyesi, sıfır atık hedefiyle yürütülen çalışmalara okullarda verdiği eğitimlerle devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında öğrencilere geri dönüşüm ve atık ayrıştırma konularında bilgi veriliyor.

12.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:08
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Söke Belediyesi, sıfır atık hedefiyle yürütülen çalışmalara okullarda verdiği eğitimlerle devam ediyor.

Söke Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilçedeki tüm ikinci sınıfları kapsayan sıfır atık ortak eğitim projesi Kemalpaşa İlkokulu ve Hacıkazımoğlu İlkokulu'nda başladı. Eğitimlerde öğrenciler görevli personelin anlatımıyla kağıt, cam, bitkisel yağ, pil, metal ve plastik malzemelerin nasıl ayrıştırılacağını öğrendi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, sıfır atık projelerinin devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sökemizin ve ülkemizin geleceği için geri dönüşüm projeleri büyük önem taşıyor. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yeni bir müdürlük olmasına rağmen Sökeli hemşerilerimiz ve ülkemizin yarınları için ciddi bir çalışma içinde. Bu kapsamda daha önce belde mahallelerde 'Geri Dönüşüme Destek Sizden, Mutfaklara Katkı Bizden' sloganıyla atık getiren vatandaşlara belediyemizin kendi tarlalarında üretmiş olduğu buğdaydan yapılmış ve paketlenmiş un dağıtımı gerçekleştirmiştik. Sıfır atık çağrımız vatandaşlar tarafından kabul gördü ve bizleri desteklediler. Bizlerde şimdi ekip arkadaşlarımızla birlikte daha temiz, daha yeşil bir Söke için ilkokullarda farkındalık eğitimlerine başladık. Eğitimlerimiz belde ve merkez mahallelerimiz dahil 36 okulumuzda devam edecek ve Sökeli çocuklarımızla ve aileleriyle Söke'yi örnek bir şehir haline getireceğiz."

Kaynak: ANKA

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