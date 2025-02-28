Söke'de 28 Şubat Sivil Savunma Günü Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Söke'de 28 Şubat Sivil Savunma Günü Paneli Gerçekleştirildi

Söke\'de 28 Şubat Sivil Savunma Günü Paneli Gerçekleştirildi

Söke Belediyesi Efes Kültür Merkezi'nde, 'Afetlere Karşı Dirençli ve Bilinçli Söke' başlığıyla düzenlenen panelde afetlere hazırlık, planlama ve yönetim konuları ele alındı. Söke Kaymakamlığı ve diğer kurumların iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte, afet Müdahale Planları ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin önemi vurgulandı.

28.02.2025 19:10  Güncelleme: 19:12
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Söke'de 28 Şubat Sivil Savunma Günü'nde 'Şimdi Hazırlan Söke' parolasıyla 'Afetlere Karşı Dirençli ve Bilinçli Söke' başlığıyla panel gerçekleştirildi. Söke Kaymakamlığı ve Söke Belediyesi öncülüğünce AFAD, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Söke Kent Konseyi, SÖTAK ve SAKUT'un paydaşı olduğu panel Söke Belediyesi Efes Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Paneli izleyenler arasında Söke Belediye Başkan Yardımcıları Yağız Pullukçu ve Yüksel Ertercan, Söke Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke İlçe Spor Müdürü A. Turan Günen, Söke Belediyesi Kültür Müdürü Sevda Felek de yer aldı.

Panelin konuşmacıları Söke Belediyesi Afet İşleri Müdürü Mustafa Kemal Sevindik, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)'nden Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu oldu.

Panelde afetler öncesi yapılması gereken hazırlıklar, planlamalar ve deprem sonrası yapılabilecek hususlar konusunda bilgiler verildi.

Sevindik; "Söke Belediyesi olarak planlamalarımız hazır"

Türkiye Afet Müdahale Planı dahilinde Söke Belediyesi'nin asli ve tali olmak üzere görev planlamalarının yapıldığını belirten Afet İşleri Müdürü Mustafa Kemal Sevindik, "Tam donanımlı deprem konteynerimiz, deprem sonrasında iletişimin kurulabilmesi için uydu sistemli çok amaçlı hizmet aracımız bulunmaktadır. Afet toplanma alanları belirlenmiş, 11 noktada helikopter iniş pist alanları Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bildirilmiştir. Gönüllük esasıyla 24 kişilik bir arama kurtarma ekibi kurma çalışması başlatmış bulunuyoruz" dedi.

AFAD Müdürü Mumcu; "Aydın, İl ve İlçe Koordinasyon Planlamalarını yapan nadir illerden biri"

AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu yaptığı konuşmasında Aydın ilinin il ve ilçe afet koordinasyon planlarını tamamlayan nadir illerden biri olduğunu söyledi. Planlamanın 24 Ekim'de Aydın Valiliği başkanlığında gerçekleştirilen eş zamanlı tatbikatta sağlamasının sahada yapıldığını da belirten Yalçın Mumcu; "Tabi eksiklerimiz vardır ve olacaktır. Ancak tüm kurum ve kuruluşlar iş birliği içinde bu eksikliklerin tamamlanabilmesi için çalışıyoruz. Ekim ayında yapılan eş zamanlı tatbikat çok başarılı geçmiştir. Afet durumlarında alınabilecek tedbir ve uygulamaların dışında gönüllülerin sayısının çok olması ve aynı zamanda bilinç çok önemli. Gönüllü kurtarma ekiplerinin sayısının artması içinde çalışmalar yapıyoruz" dedi.

AFAD olarak Söke'de afetlerde kullanılabilecek çadır, araç konteyneri gibi ekipmanların gönderildiğini ancak bunların sayılarının artması gerektiğini de belirten İl Müdürü Yalçın Mumcu; afetlere karşı hazırlık çalışmalarının Aydın ili ve ilçelerinde titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Mumcu, eğitim çalışmalarının da geniş çerçevede aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)'nden Prof. Dr. Fatma Neval Genç ise yaptığı konuşmasında afetin tanımından başlayıp; afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılabilecek afet yönetim planlamaları hakkında sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Söke'de SÖTAG projesi kapsamında 'Temel Afad Gönüllüsü' olan gençlere belgeleri verildi.

Ayrıca, Efes Kültür Merkezi önünde AFAD arama kurtarma aracının tanıtım ve sunumu yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke'de 28 Şubat Sivil Savunma Günü Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika

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