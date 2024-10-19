Söke Kent Konseyi\'nde Yeni Kadın ve Çocuk Meclisi Başkanları Seçildi

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Söke Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Meclisi ve Çocuk Meclisi yeni yürütme kurulları gerçekleştirilen genel kurul toplantılarıyla belirledi.

Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ilk genel kurul Çocuk Meclisi'nin oldu. Seçimli genel kurulda Ahmet Lodos Tilki divan başkanlığı görevini yaparken; Önder Doğubey Andiç ve Hamza Güzel divan katipleri olarak yer aldı. Yapılan seçimlerde Mert Karayiğit Çocuk Meclisi'nin yeni başkanı olarak belirlendi. Damla Özkul, Leyla Ecesu Binici, Emir Sakınç, Yusuf Tarık, Alp Tuna Gez, Alp Tura Karınca yürütme kurulunda yer alana isimler oldu.

Daha sonra yapılan Kadın Meclisi seçimli genel kurulunda tek başkan adayı çıktı. Sökeli iş kadınlarından Şule Pullukçu Akıntürk'ün aday olduğu genel kurulda divan başkanlığını Benek Apaydın, divan katipliklerini ise Naz Tuğçe Ceylan ve Özen Tijen Şimşek yaptı. Söke Kent Konseyi Başkanı Dilber Özgün konuşmasında Kent Konseyi'nin kenti birlikte yönetmek, kentin yönetiminde söz sahibi olmak adına çok önemli bir platform olduğuna dikkat çekti. Kent Konseyi'nin meclislerinin yürütme kurullarının ve daha sonra çalışma gruplarının oluşmasının tamamlanmasıyla daha etkin bir şekilde faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

Seçimler sonunda Şule Pullukçu Akıntürk Söke Kadın Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Seyhan Cidal, Melike YAvuzyılmaz, Leyla Sevindik, Vicdan Bozdağ, Emine Deveci, Bilge Eylem Polat ve Seval Köseoğlu yürütme kurulunda yer alan isimler oldu.

Sibel Can Katipoğlu, Melek Karayeğit, Özlem Karasulu, Rana Yıldız, Rahmiye Şenol ve Nilgün Yıldız yürütme kurulu yedek listesinde ye aldı.

Söke Kadın Meclisi'nin yeni Başkanı Şule Pullukçu Akıntürk, "Kadınların sesini daha güçlü duyurmak, sorunlarımıza birlikte çözümler aramak, kentimizi hep birlikte daha yaşanabilir ve güzel bir yere dönüştürmek için yola çıktım. Kadınların toplumsal yaşamda daha fazla ve daha fazla alanda yer almaları hepimizin dileği. Bu anlamda güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Birlikte güçlüyüz ve dayanışmayla daha güçlü olacağız. Bugüne kadar görev yapmış tüm başkanlara ve son olarak görevi devraldığım Seringül Bulu Hanım'a teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN