Söke Kent Konseyi'nde Yeni Kadın ve Çocuk Meclisi Başkanları Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Söke Kent Konseyi'nde Yeni Kadın ve Çocuk Meclisi Başkanları Seçildi

Söke Kent Konseyi\'nde Yeni Kadın ve Çocuk Meclisi Başkanları Seçildi

Söke Kent Konseyi çatısı altında gerçekleştirilen genel kurullarda Kadın Meclisi ve Çocuk Meclisi'nin yeni yürütme kurulları belirlendi. Kadın Meclisi'nin yeni başkanı Şule Pullukçu Akıntürk, Çocuk Meclisi'nin başkanı ise Mert Karayiğit oldu.

19.10.2024 17:26  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Meclisi ve Çocuk Meclisi yeni yürütme kurulları gerçekleştirilen genel kurul toplantılarıyla belirledi.

Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ilk genel kurul Çocuk Meclisi'nin oldu. Seçimli genel kurulda Ahmet Lodos Tilki divan başkanlığı görevini yaparken; Önder Doğubey Andiç ve Hamza Güzel divan katipleri olarak yer aldı. Yapılan seçimlerde Mert Karayiğit Çocuk Meclisi'nin yeni başkanı olarak belirlendi. Damla Özkul, Leyla Ecesu Binici, Emir Sakınç, Yusuf Tarık, Alp Tuna Gez, Alp Tura Karınca yürütme kurulunda yer alana isimler oldu.

Daha sonra yapılan Kadın Meclisi seçimli genel kurulunda tek başkan adayı çıktı. Sökeli iş kadınlarından Şule Pullukçu Akıntürk'ün aday olduğu genel kurulda divan başkanlığını Benek Apaydın, divan katipliklerini ise Naz Tuğçe Ceylan ve Özen Tijen Şimşek yaptı. Söke Kent Konseyi Başkanı Dilber Özgün konuşmasında Kent Konseyi'nin kenti birlikte yönetmek, kentin yönetiminde söz sahibi olmak adına çok önemli bir platform olduğuna dikkat çekti. Kent Konseyi'nin meclislerinin yürütme kurullarının ve daha sonra çalışma gruplarının oluşmasının tamamlanmasıyla daha etkin bir şekilde faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

Seçimler sonunda Şule Pullukçu Akıntürk Söke Kadın Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Seyhan Cidal, Melike YAvuzyılmaz, Leyla Sevindik, Vicdan Bozdağ, Emine Deveci, Bilge Eylem Polat ve Seval Köseoğlu yürütme kurulunda yer alan isimler oldu.

Sibel Can Katipoğlu, Melek Karayeğit, Özlem Karasulu, Rana Yıldız, Rahmiye Şenol ve Nilgün Yıldız yürütme kurulu yedek listesinde ye aldı.

Söke Kadın Meclisi'nin yeni Başkanı Şule Pullukçu Akıntürk, "Kadınların sesini daha güçlü duyurmak, sorunlarımıza birlikte çözümler aramak, kentimizi hep birlikte daha yaşanabilir ve güzel bir yere dönüştürmek için yola çıktım. Kadınların toplumsal yaşamda daha fazla ve daha fazla alanda yer almaları hepimizin dileği. Bu anlamda güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Birlikte güçlüyüz ve dayanışmayla daha güçlü olacağız. Bugüne kadar görev yapmış tüm başkanlara ve son olarak görevi devraldığım Seringül Bulu Hanım'a teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Politika, Kadın, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke Kent Konseyi'nde Yeni Kadın ve Çocuk Meclisi Başkanları Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:49:24. #1.11#
SON DAKİKA: Söke Kent Konseyi'nde Yeni Kadın ve Çocuk Meclisi Başkanları Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.