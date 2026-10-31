SOL Parti Artvin İl Yöneticisi Uygun: "Emekli maaşı temel ihtiyaçlarını karşılamaktan giderek uzaklaşıyor"

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - SOL Parti Artvin İl Yöneticisi Elyesa Uygun, emekli maaşlarına yapılacak artışların hayat pahalılığı karşısında eridiğini belirterek, "Elbette emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılması gerekiyor. Çünkü emekliler ağır ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Aldıkları maaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan giderek uzaklaşıyor. Ancak burada sorulması gereken asıl soru şu: Emeklilere bu kötü yaşam koşullarını reva gören kim?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilerin yaşam koşullarına yönelik 2027 bütçesinde kaynak oluşturulduğu açıklamasına SOL Parti Artvin İl Yöneticisi Elyesa Uygun'dan tepki geldi. Uygun yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İktidar, ülkenin ekonomik ve sosyal gündemini oluşturan fon vurgunu ve basın özgürlüğü tartışmalarının yanına, kamuoyunun dikkatini çekebilecek sempatik bir gündem daha eklemek istiyor. Emeklilerin maaşlarında iyileştirme yaparak toplumun sadece bu gündemi tartışmasını istiyor. Elbette emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılması gerekiyor. Çünkü emekliler bugün ağır ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Aldıkları maaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan giderek uzaklaşıyor. Ancak burada sorulması gereken asıl soru şu: Emeklilere bu kötü yaşam koşullarını reva gören kim? İktidarın geçmiş uygulamalarından edindiğimiz tecrübe, her maaş artışının ardından zorunlu tüketim maddelerine maaş artış oranının üzerinde zamlar yapıldığını gösteriyor. Dolayısıyla emeklinin cebine giren birkaç kuruşluk artış, kısa süre içerisinde artan hayat pahalılığı karşısında eriyip gidecektir. İktidarın, emekli maaşlarını ülkenin genel refah düzeyinin üzerine çıkaracak ölçüde artırmasını beklemek de gerçekçi görünmüyor. Madem öyle, emeklinin maaşına yapılacak artışın yanında, hatta ondan da önce, temel yaşam ihtiyaçlarının fiyatlarını düşürmek için kalıcı politikalar neden uygulanmıyor?

"İNSANCA YAŞAM YALNIZCA EMEKLİLERİN DEĞİL BÜTÜN TOPLUMUN HAKKIDIR"

2027 yılı için emeklilere vaat edilen iyileştirme, yıllardır ertelenen umutların yeniden emeklilerin önüne konulmasından mı ibaret olacak? Emekli maaşlarının enflasyon oranlarına göre belirlenmesi başlı başına bir sorun. Öncelikle, maaş artışı dönemlerinde açıklanan enflasyon rakamlarının vatandaşın pazarda, markette ve günlük yaşamda karşılaştığı gerçek hayat pahalılığını ne ölçüde yansıttığı tartışma konusu. Enflasyon rakamlarının düşük gösterildiği yönündeki eleştiriler de dikkate alındığında, emekli maaşlarının insanca yaşam seviyesine ulaşmasının zor olduğu görülüyor. Emekliler, bu ülkenin gelir dağılımında en dezavantajlı kesimlerinden biri. Bu nedenle emekli maaşlarının yükseltilmesi bir tercih değil, sosyal devlet anlayışının gereğidir. Ancak asıl mesele, toplumu emekliler, memurlar, işçiler ve diğer kesimler olarak birbirinden ayırmak değil. Esas talebimiz, siyasal iktidarın bütün toplumun refah düzeyini yükseltecek politikalar üretmesidir. Çünkü insanca yaşam yalnızca emeklilerin değil, işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin, gençlerin ve bütün toplumun hakkıdır. Emekliye zam yapmak elbette gereklidir. Ancak asıl başarı, insanları zam beklemek zorunda bırakmayan, herkesin emeğinin karşılığını alabildiği ve refahın toplumun bütün kesimlerine yayıldığı bir ülke yaratmaktır."